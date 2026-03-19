Amit a családok felé vállalt a kormány, azt mind teljesítették az elmúlt négy évben – ezt venné el a Tisza-adó

Tegnap este Orbán Viktor Egerben folytatta az országjárását, ahol kijelentette, hogy amit a kormány 2022-ben a családokkal szemben vállalt, azt véghez is vitte. A számos családtámogatási intézkedések közt az egyik legfontosabb lépésnek tartja a miniszterelnök, hogy ma már a háromgyermekes édesanyák mellett a kétgyermekes anyák is élethosszig tartó személyijövedelemadó-menetességet élvezhetnek, aminek köszönhetően még több pénz marad a családok zsebében. Azonban ez szinte azonnal megszűnhetne, ha Magyar Péterék kerülnének kormányra, ugyanis a Tisza-adó több pontja is súlyos hatással lenne a magyar családokra – írja a Ripost.

Amit a családok felé vállaltunk, azt is mind teljesítettük az elmúlt négy évben. Megdupláztuk a gyermekek után járó adókedvezményt és bevezettünk valamit, ami nincs máshol a világon. Az édesanyáknak egy teljesen külön adórendszert dolgoztunk ki

– mondta Orbán Viktor az egri Dobó téren. A kormányfő ezután elmagyarázta, midezt azért tették, mert azt gondolják, hogy a gyerek a jövő kulcsa.

Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. Ezért kell a család, mert család nélkül nincs nemzet és nincs erő.

– fogalmazott és hangsúlyozta, hogy a családokat az édesanyák tratják egyben, ezért az ők és a gyerekeik biztonságáról külön is gondoskodni kellett. Ezért bevezették azt, hogy minden édesanya, aki legalább két gyermeket vállalt, élethosszig jövedelemadó-mentességet élvezzen.

Ezt nem csak azért csináltuk, hogy támogassuk minél több gyermek megszületését, hanem azért is, mert volt és talán van is egy igazságtalanság Magyarországon. Amikor a szülők gyermeket vállalnak, az életszínvonaluk végül is a gyermekek felnövekedéséig alacsonyabb lesz, mint azoké, akik nem vállalnak gyereket. Ezért vezettük be az adókedvezményt, hogy helyre álljon az igazság és az, aki gyermeket vállal, személyes életében ne szenvedjen anyagi hátrányt, legalább olyan életszínvonala legyen, mint azoknak, akik nem vállaltak gyereket

– magyarázta a miniszterelnök.

A Tisza-adó a családokat sújtaná a leginkább

A Ripost jogerősen pert nyert a Tisza Párttal szemben egy korábbi cikk miatt, amely a párt állítólagos adóemelési terveiről szólt. A lap szerint a Fővárosi Ítélőtábla kimondta: a szerkesztőség jogszerűen ismertette a politikai vitában megjelent állításokat a Tisza-adó kapcsán. Ugyanis a bíróság indoklása szerint lapunk jogosan hivatkozott Tarr Zoltán nyilatkozatára, amelybe arról beszélt: az adóemelés kérdésében „nem mondhatják el az igazat”. A bíróság szerint ez elegendő ténybeli alapot adhatott arra a következtetésre, hogy a párton belül létezhetnek olyan programtervek, amelyek személyijövedelemadó-emelést vagy progresszív adórendszert érintenek.

A kiszivárgott tervezet többek között háromkulcsos, progresszív szja-t, vagyonadót és különböző adó- és járulékemeléseket tartalmaz.

A Tisza adóemelése a középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy.