L.L. Junior elárulta: meghiúsult a Charlie-val tervezett emlékprojekt elhunyt kisfia tiszteletére

Az zenész elárulta, hogy felkérte Horváth Károlyt, Charlie-t egy közös előadásra, azonban a projekt nem valósulhat meg. L.L. Junior a dallal elhunyt kisfiának szeretett volna emléket állítani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 15:15
Lesi László, művésznevén L.L. Junior a Duna Család-barát magazinjának vendégeként mesélt a zenei pályán töltött évtizedekről, illetve a kisfiának tervezett emlékprojektről.

Nem lesz L.L. Junior és Charlie duett Fotó:  Markovics Gábor

Harminc év távlatában sem értem, hogyan és miért csókol homlokon a múzsa. Nem tudom, hogy nyílik meg ez a dimenzió, ezt az energiát nem lehet irányítani, magától áramlik, ettől csodálatos a művészet. Emiatt vagyok szerelmes a mai napig a szakmámba

- mondta eddigi pályafutásáról a zenész.

L.L. Junior most teljes erőbedobással a jubileumi, budapesti szabadtéri nagykoncertjére készül, ahol egy látványos nyitánnyal szeretne maradandó élményt adni a nézőknek. Míg más előadók egy ilyen belépőhöz darut vagy helikoptert használtak, addig ő egy teljesen más irányból közelíti meg. Mindennek megtervezéséhez az Erkel Színház igazgatóját, Szente Vajk Jászai Mari-díjas színészt, rendezőt, drámaírót és műsorvezetőt kérte fel.

A beszélgetés során felmerült a fiának tervezett emlékprojekt is, amihez felkérte Horváth Károlyt, Charlie-t. A zenésszel közösen a Könnyű álmot hozzon az éj című dalt szerette volna előadni, amit elhunyt kisfia emlékére hangszerelte át. Azonban időpont-egyeztetési nehézségek miatt meghiúsult a közös fellépés.

L.L. Junior arra is kitért, hogy a rengeteg munka mellett gyermekeire és családjára is próbál rengeteg időt szánni, így heti 2-3 napot velük tölt - írta az MTVA.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
