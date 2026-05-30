L.L. Junior elárulta: meghiúsult a Charlie-val tervezett emlékprojekt elhunyt kisfia tiszteletére

Lesi László, művésznevén L.L. Junior a Duna Család-barát magazinjának vendégeként mesélt a zenei pályán töltött évtizedekről, illetve a kisfiának tervezett emlékprojektről.

Nem lesz L.L. Junior és Charlie duett Fotó: Markovics Gábor

Harminc év távlatában sem értem, hogyan és miért csókol homlokon a múzsa. Nem tudom, hogy nyílik meg ez a dimenzió, ezt az energiát nem lehet irányítani, magától áramlik, ettől csodálatos a művészet. Emiatt vagyok szerelmes a mai napig a szakmámba

- mondta eddigi pályafutásáról a zenész.

L.L. Junior most teljes erőbedobással a jubileumi, budapesti szabadtéri nagykoncertjére készül, ahol egy látványos nyitánnyal szeretne maradandó élményt adni a nézőknek. Míg más előadók egy ilyen belépőhöz darut vagy helikoptert használtak, addig ő egy teljesen más irányból közelíti meg. Mindennek megtervezéséhez az Erkel Színház igazgatóját, Szente Vajk Jászai Mari-díjas színészt, rendezőt, drámaírót és műsorvezetőt kérte fel.

Nem lesz L.L. Junior és Charlie duett - meghiúsult a fiának tervezett emlékprojekt

A beszélgetés során felmerült a fiának tervezett emlékprojekt is, amihez felkérte Horváth Károlyt, Charlie-t. A zenésszel közösen a Könnyű álmot hozzon az éj című dalt szerette volna előadni, amit elhunyt kisfia emlékére hangszerelte át. Azonban időpont-egyeztetési nehézségek miatt meghiúsult a közös fellépés.

L.L. Junior arra is kitért, hogy a rengeteg munka mellett gyermekeire és családjára is próbál rengeteg időt szánni, így heti 2-3 napot velük tölt - írta az MTVA.