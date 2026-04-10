Loptam, csaltam, hazudtam – összegzett LL Junior

Ki mondta, hogy LL Juniornak énekelnie vagy rappelnie kell ahhoz, hogy elnyerje az emberek figyelmét?A Fekete Vonat egykori oszlopos tagja, aki évtizedek óta szólóban is rendkívül sikeres, most meglepő kihívásra vállalkozott az Instagram-oldalára feltöltött videóban. Önmagáról mesél, de úgy, hogy muszáj rá odafigyelni, ehhez pedig elképesztő figyelemfenntartó bombákkal operál („loptam”; csaltam”; „hazudtam”). Ráadásul képes rá, hogy a végső üzenet is meglepő legyen.

LL Junior zene nélkül is eléri, hogy odafigyeljenek rá (Fotó: Máté Krisztián)

„Fú, gyerekek, hát lesz mit meséljek! Gyerekorom óta először is éreztem azt, hogy mindig zenész akartam lenni és valamilyen más hang szerettem volna lenni ebben a zajban. És befogadtak, kiközösítettek. Csalódtam, csalódtak bennem, reméltem, szerelmes voltam, féltékeny. Csaltam, de mosolyt szép lányok arcára. Loptam, csókot. Hazudtam, kegyeset. Megannyi érzelem, fájdalom, szerelem, töltöttség, mámor. Ezt mind, mind a harminc évet egy estében feltöltöttük nektek 1996-tól 2026-ig, és így szeretnénk megköszönni. Így szeretném én megköszönni Nektek, hogy még mindig jelen lehetek a magyar zenei életben. És számomra óriási megtiszteltetés bejelenteni, hogy életem első Budapest Parkja most augusztus 19-én lesz, gyerekek. Szeretettel várunk mindenkit, dzsubeláljunk együtt!”

– mondta a videóban LL Junior.

A hozzászólók között nem csak rajongók, de a könnyűzenei élet meghatározó tagjai is kommenteltek, Curtis és T Danny is pozitívan reagált a bejelentésre. Előbbi négy taps emojival, utóbbi tűzzel és égnek emelt kéz szimbólummal fejezte ki a lelkesedését.