Tűzgolyóvá vált Jeff Bezos rakétája, hatalmas robbanás rázta meg a környéket

Még tart a vizsgálat, hogy mi okozta az űrrakéta robbanását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 15:00
Döbbenetes robbanás történt a floridai Cape Canaveral űrközpontban, amikor a Blue Origin New Glenn rakétája egy késő esti tesztelés során lángba borult. A robbanás olyan erejű volt, hogy a környéken élők beszámolói szerint a közeli házak is megremegtek.

Fotó: Illusztráció: pexels.com

A robbanás késést okozhat az űrküldetésben

Az incidens csütörtökön, helyi idő szerint nem sokkal este 9 óra után következett be. A Jeff Bezos tulajdonában lévő Blue Origin rakéta váratlanul felrobbant.

A felvételeken jól látható, ahogy először a rakéta aljánál jelenik meg egy detonáció, majd sűrű füst száll fel a szerkezet mentén. Néhány másodperccel később a robbanás végigsöpör a rakéta teljes hosszán, végül az egész járművet vakító sárga lángok borítják be. Jeff Bezos az esetet követően úgy fogalmazott, hogy „nagyon durva nap” volt a vállalat számára, ugyanakkor megerősítette, hogy senki sem sérült meg.

Minden alkalmazottat megtaláltunk, mindenki biztonságban van. Túl korai lenne megmondani a kiváltó okot, de már dolgozunk a feltárásán. Nagyon nehéz nap volt, de újjáépítjük, amit kell, és visszatérünk a repüléshez.

 – mondta.

A Blue Origin a rakétát egy június 4-re tervezett küldetésre készítette elő. A New Glenn a tervek szerint az Amazon Kuiper internetes műholdjait juttatta volna alacsony Föld körüli pályára. A rakéta a vállalat harmadik sikeres indítását követően állt újabb küldetés előtt.

Egyelőre nem ismert, mekkora kár keletkezett az indítóállásban és a földi kiszolgáló rendszerekben, ahogy az sem, hogy a robbanás milyen mértékű csúszást okozhat a Blue Origin programjaiban.

A 98 méter magas New Glenn rakéta nevét John Glenn amerikai űrhajósról kapta, aki első amerikaiként kerülte meg a Földet. A hordozórakéta 2025-ben mutatkozott be, és a Blue Origin egyik legfontosabb fejlesztésének számít.

A NASA hozzátette, hogy partnereivel együtt teljes körű vizsgálatot indít a baleset okainak feltárására, valamint felméri az eset esetleges hatásait a jövőbeli küldetésekre - írja a Mirror.

 

