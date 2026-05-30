Rémálom Csepelen: táskájánál fogva vonszolta a HÉV a halálra rémült nőt - kiderült milyen súlyosak a sérülései

Minden tömegközlekedő ember egyik rémálma, hogy karját, ruháját vagy éppen táskáját becsípi a metró, a HÉV vagy a villamos záródó ajtaja. Ilyenkor nincs menekvés: a beakadt testrész vagy holmi kiszabadítására szinte esély sincs, a soktonnás szerelvény ezért egyszerűen magával rántja a tehetetlen, sikoltozó embert. Nos, ez a rémálom nagyon is valósággá vált Csepelen, amikor pénteken (május 29.) délután egy nő táskáját csípte össze a szerelvény egyik záródó ajtaja.

A HÉV záródó ajtaja odacsípte a nő táskáját, és métereken át vonszolta maga után az asszonyt Fotó: Wikipédia

Métereken át vonszolta maga után az asszonyt a csepeli HÉV

Úgy tudjuk, hogy az eset aznap a késő délutáni órákban történt: az asszony vélhetően éppen leszállt volna a HÉV-ről, a szerelvény ajtaja azonban egy óvatlan pillanatban valahogyan becsípte az éppen leszálló nő táskáját. A gondot tetézte, hogy a szerelvény ekkor már indulásra készen állt, hamarosan pedig bekövetkezett a rémálom: a szerelvény beindult és elkezdett kidöcögni az állomásról. A HÉV rabságába esett, rémült nő ezért nem tehetett mást: segítségért kiáltott, és elkezdett futni az őt fogvatartó, a megállóból kiaraszoló HÉV mellett. Információink szerint az asszony először csak vadul lépdelt, hamarosan viszont már futott a táskáján csüngve, az egyre gyorsuló járat mellett:

Azt mondták, hogy futott mellette, ameddig csak a lába bírta. De ez nem volt sok idő, hamarosan elesett

- mondta egy közelben lakó családapa. Mint kiderült, az asszony kiabálva eredt futásnak, ami szerencsésnek bizonyult: a szerelvény nem sokkal később megállt, a nő pedig így, ha csodával határos módon is, de nem került végül a HÉV alá. Az eset után a mentősök és a tűzoltók is a helyszínre siettek. Mint azt a tűzoltók is megjegyezték: a HÉV azonnal megállt, amint észlelték az életveszélyes problémát:

Becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd a szerelvény néhány méteren át magával ragadta az utast a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc út és a Károli Gáspár utca sarkánál. Az utas nem került a szerelvény alá. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Egy szemtanú kommentjében jelezte: a nő, bár a lábán megsérült, de a helyzethez képest szerencsésen megúszta:

Elkezdett futni mellette, ameddig bírta, majd szerencsére megállt a HÉV….. felszakadt a combja, de ahhoz képest könnyen megúszta!

- írta a szemtanú.