Egyéves lett Szabó Ádám és Farkas Jennifer kisfia, Ádin különleges ajándékot kapott
A kisfiú olyan ajándékot kapott, amit bárki megirigyelhet.
Első születésnapját ünnepelte Szabó Ádám és Farkas Jennifer kisfia, Ádin, aki az elmúlt egy évben szülei életének legnagyobb boldogságává vált. A sztárpár megható részleteket osztott meg gyermekük különleges történetéről, amely egy magyar űrhajóshoz is szorosan kapcsolódik.
Szabó Ádám és Farkas Jennifer imádják az életüket a kisfiukkal
A kisfiú érkezése már a várandósság idején is rendkívüli jelentőséggel bírt a család számára. A szülők ugyanis úgy számoltak, hogy Ádin éppen akkor jöhet világra, amikor Kapu Tibor történelmi küldetésére indul.
A különleges egybeesésnek köszönhetően Ádin olyan ajándékot kapott, amelyet valószínűleg kevés gyermek mondhat magáénak. Legelső kis ruhácskáját ugyanis egy valódi űrhajós írta alá. A szülők számára ez annyira fontos emlék, hogy az aláírt ruhadarabot gondosan bekereteztették, így örökre megőrizhetik ezt a megható pillanatot.
De ahogy az Instargram-posztból kiderült nem ez az egyetlen kincs, amely a család birtokába került. Ádin egy különleges emlékkártyát is kapott, amelyen az űrhajósok „kis barátjukként” emlegetik a kisfiút. A büszke anyuka és apuka nem is próbálják titkolni érzéseiket. Elmondásuk szerint minden nap hálát adnak azért, hogy Ádin az életük része lehet.
Az aranyos Instagram-posztot ide kattintva lehet megtekinteni.
