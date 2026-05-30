RETRO RÁDIÓ

Egyéves lett Szabó Ádám és Farkas Jennifer kisfia, Ádin különleges ajándékot kapott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A kisfiú olyan ajándékot kapott, amit bárki megirigyelhet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 12:55
Szabó Ádám farkas jennifer kisfiú

Első születésnapját ünnepelte Szabó Ádám és Farkas Jennifer kisfia, Ádin, aki az elmúlt egy évben szülei életének legnagyobb boldogságává vált. A sztárpár megható részleteket osztott meg gyermekük különleges történetéről, amely egy magyar űrhajóshoz is szorosan kapcsolódik.

Szabó Ádám és Farkas Jennifer imádják az életüket a kisfiukkal
Szabó Ádám és Jennifer minden nap hálásak a kisbabájukért     Fotó: Szabolcs László

Szabó Ádám és Farkas Jennifer imádják az életüket a kisfiukkal

A kisfiú érkezése már a várandósság idején is rendkívüli jelentőséggel bírt a család számára. A szülők ugyanis úgy számoltak, hogy Ádin éppen akkor jöhet világra, amikor Kapu Tibor történelmi küldetésére indul.

A különleges egybeesésnek köszönhetően Ádin olyan ajándékot kapott, amelyet valószínűleg kevés gyermek mondhat magáénak. Legelső kis ruhácskáját ugyanis egy valódi űrhajós írta alá. A szülők számára ez annyira fontos emlék, hogy az aláírt ruhadarabot gondosan bekereteztették, így örökre megőrizhetik ezt a megható pillanatot.

De ahogy az Instargram-posztból kiderült nem ez az egyetlen kincs, amely a család birtokába került. Ádin egy különleges emlékkártyát is kapott, amelyen az űrhajósok „kis barátjukként” emlegetik a kisfiút. A büszke anyuka és apuka nem is próbálják titkolni érzéseiket. Elmondásuk szerint minden nap hálát adnak azért, hogy Ádin az életük része lehet.

Az aranyos Instagram-posztot ide kattintva lehet megtekinteni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu