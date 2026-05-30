Egyéves lett Szabó Ádám és Farkas Jennifer kisfia, Ádin különleges ajándékot kapott

Első születésnapját ünnepelte Szabó Ádám és Farkas Jennifer kisfia, Ádin, aki az elmúlt egy évben szülei életének legnagyobb boldogságává vált. A sztárpár megható részleteket osztott meg gyermekük különleges történetéről, amely egy magyar űrhajóshoz is szorosan kapcsolódik.

Szabó Ádám és Jennifer minden nap hálásak a kisbabájukért

Szabó Ádám és Farkas Jennifer imádják az életüket a kisfiukkal

A kisfiú érkezése már a várandósság idején is rendkívüli jelentőséggel bírt a család számára. A szülők ugyanis úgy számoltak, hogy Ádin éppen akkor jöhet világra, amikor Kapu Tibor történelmi küldetésére indul.

A különleges egybeesésnek köszönhetően Ádin olyan ajándékot kapott, amelyet valószínűleg kevés gyermek mondhat magáénak. Legelső kis ruhácskáját ugyanis egy valódi űrhajós írta alá. A szülők számára ez annyira fontos emlék, hogy az aláírt ruhadarabot gondosan bekereteztették, így örökre megőrizhetik ezt a megható pillanatot.

De ahogy az Instargram-posztból kiderült nem ez az egyetlen kincs, amely a család birtokába került. Ádin egy különleges emlékkártyát is kapott, amelyen az űrhajósok „kis barátjukként” emlegetik a kisfiút. A büszke anyuka és apuka nem is próbálják titkolni érzéseiket. Elmondásuk szerint minden nap hálát adnak azért, hogy Ádin az életük része lehet.

