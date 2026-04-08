Titokban, álarcban és álnéven zenélt Kapu Tibor!
Ukulele és űrutazás. Kapu Tibor az űrből visszatérve sem tétlenkedik, ukulelét ragadott.
Kapu Tibor nemrég még az űrben járt, most már a próbateremben végzi szorgalmasan az ujjgyakorlatokat. Ugyanis – Farkas Bertalan után – a második magyar kutatóűrhajós egy alternatív zenekar oszlopos tagja, ráadásul rendkívüli hangszeren, ukululén muzsikálva!
Kapu Tibor zenekara folytatja a muzsikálást
A Magyar Szent István-renddel kitüntetett űrhajóst nemcsak a híres expedícióból ismerni tehát, Kapu ugyanis a Szégyelld Magad Kata nevű alternatív zenekar tagja: ukulelésként vesz részt a formációban, ami nem is tétlenkedik: a zenekar a napokban adta ki új kislemezét és koncertre készülnek.
A kezdetekről zenésztársa, Dobi Dániel elárulta:
„Több mint tíz éve ismerem Tibit, még az egyetemen voltunk szaktársak. Ott alapítottunk zenekart három másik barátunkkal. Ezzel a formációval mentünk el 2021 nyarán egy dalszerzőtáborba, ahol megismerkedtünk Katával…” – idézte fel Dobi Dániel, az akkor még rockzenekarként működő formációról az M2 Petőfi TV-ben nyilatkozva.
Erky-Nagy Katalin pedig a zenekar nevéről elárulta:
Amikor megismertek a srácok, nagy volt az öröm, hogy ennyire passzolunk és illek a zenekarukba. Aztán ezt el is rontottam az első este azzal a vallomással, miszerint nem szeretem a Red Hot Chili Pepperst… Ezen Tibi annyira kiakadt, hogy az arcomba kiabálta, hogy: Szégyelld magad, Kata – és ez lesz a zenekarunk neve!
– elevenítette fel az emléket az énekesnő.
„Nem akarok ujjal mutogatni...”
A műsorban szóba került a titokzatos zenekari tag, „Simon Samu” is…
„Ő egy fantom, egy álarcos fantom. Ugyanis amikor Tibi bekerült az űrprogram kiválasztási folyamatába, akkor óvatosan kellett kezelni a nyilvános megjelenéseit. Nem akartuk ezt a kettőt összemosni, vagy hogy így kerüljön be a bulvársajtóba. Ezért kapott egy álnevet és egy maszkot” – nevetett Dániel, aki elárulta, az űrprogram alatt lényegében szüneteltették a zenekar tevékenységét.
„Az alkotás és próbák akkor jóformán szüneteltek. De megvártuk Tibit, amíg hazaér és bele tudunk vágni a munkába. Azóta meg is jelent egy kislemezünk.”
Az űrhajósról még hozzátette:
„Nem akarok ujjal mutogatni, főleg hogy Tibi nincs itt, de neki szoktak gondjai lenni a saját szólamaival, főleg azokkal a dalokkal, amiket ő írt” – nevetett, majd elismerte:
„Most már azért elég jól tudja a dalokat…”
Zenésztársa Kapu Tiborról: „Tényleg egy talpraesett fiú”
Az űrutazás alatt pedig Kata még a Borsnak így nyilatkozott Kapu Tiborról, aki nemrég Kovácsovics Fruzsinával is összeállt egy dalra:
„Úgy álltunk neki, hogy világuralomra törünk mindenképpen, bár azt nem hittük, hogy föld körüli pályára állunk, de ez is bejött és elég ambiciózusok vagyunk. Nehéz szavakba önteni, hogy mit éreztünk, amikor láttuk a kilövést. Mi persze évek óta tudtuk, hogy erre készül és én majdnem biztos voltam benne, hogy ő lesz az. Mert hát miért ne? Tibit ismerve úgy voltam vele, hogy abszolút a karakterébe illik, hogy űrhajós lesz. Tényleg egy talpraesett fiú. És őszintén, ki más csinálna ilyen őrültséget, ha nem ő?”
