Titokban, álarcban és álnéven zenélt Kapu Tibor!

Kapu Tibor nemrég még az űrben járt, most már a próbateremben végzi szorgalmasan az ujjgyakorlatokat. Ugyanis – Farkas Bertalan után – a második magyar kutatóűrhajós egy alternatív zenekar oszlopos tagja, ráadásul rendkívüli hangszeren, ukululén muzsikálva!

Kapu Tibor ukulelén folytatja (Fotó: Illyés Tibor)

Kapu Tibor zenekara folytatja a muzsikálást

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett űrhajóst nemcsak a híres expedícióból ismerni tehát, Kapu ugyanis a Szégyelld Magad Kata nevű alternatív zenekar tagja: ukulelésként vesz részt a formációban, ami nem is tétlenkedik: a zenekar a napokban adta ki új kislemezét és koncertre készülnek.

A kezdetekről zenésztársa, Dobi Dániel elárulta:

„Több mint tíz éve ismerem Tibit, még az egyetemen voltunk szaktársak. Ott alapítottunk zenekart három másik barátunkkal. Ezzel a formációval mentünk el 2021 nyarán egy dalszerzőtáborba, ahol megismerkedtünk Katával…” – idézte fel Dobi Dániel, az akkor még rockzenekarként működő formációról az M2 Petőfi TV-ben nyilatkozva.

Erky-Nagy Katalin pedig a zenekar nevéről elárulta:

Amikor megismertek a srácok, nagy volt az öröm, hogy ennyire passzolunk és illek a zenekarukba. Aztán ezt el is rontottam az első este azzal a vallomással, miszerint nem szeretem a Red Hot Chili Pepperst… Ezen Tibi annyira kiakadt, hogy az arcomba kiabálta, hogy: Szégyelld magad, Kata – és ez lesz a zenekarunk neve!

– elevenítette fel az emléket az énekesnő.

„Nem akarok ujjal mutogatni...”

A műsorban szóba került a titokzatos zenekari tag, „Simon Samu” is…

„Ő egy fantom, egy álarcos fantom. Ugyanis amikor Tibi bekerült az űrprogram kiválasztási folyamatába, akkor óvatosan kellett kezelni a nyilvános megjelenéseit. Nem akartuk ezt a kettőt összemosni, vagy hogy így kerüljön be a bulvársajtóba. Ezért kapott egy álnevet és egy maszkot” – nevetett Dániel, aki elárulta, az űrprogram alatt lényegében szüneteltették a zenekar tevékenységét.

„Az alkotás és próbák akkor jóformán szüneteltek. De megvártuk Tibit, amíg hazaér és bele tudunk vágni a munkába. Azóta meg is jelent egy kislemezünk.”