Szabó Ádám felrobbantotta az internetet: "Ismét apa lettem!"
A zenész hatalmas bejelentést tett közösségi oldalán.
Szabó Ádám ismét felrobbantotta a közösségi médiát, amikor bejelentette: „ismét apa lettem”. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, vajon érkezett-e a második baba de a valóság egészen más fordulatot tartogatott.
Szabó Ádám családjával ünnepelte ezt a különleges alkalmat
A Sztárban Sztár egykori győztese 2023-ban vette feleségül szerelmét, Jennifert, majd 2025-ben megszületett első gyermekük, a kis Ádin, aki azóta is bearanyozza a mindennapjaikat. Most azonban egy váratlan, mégis szívmelengető hírt osztott meg: nem újabb kisbaba érkezett, hanem egy különleges felkérést kapott a családban. Testvére ugyanis arra kérte fel, hogy legyen a kisfia keresztapja, amit az énekes hatalmas örömmel mondott igent.
A Facebook-oldalán megosztott képeken látszódik a boldog esemény és bár nem lett újra édesapa, egy új, fontos szerepben próbálhatja ki magát és úgy tűnik, ezt legalább akkora boldogsággal éli meg.
Ismét apa lettem!!!
Tegnap egy nagyon különleges nap volt számunkra!
Testvérem kisfiának, Csonginak a keresztapja lettem és leírhatatlan érzés volt ott állni a templomban Isten előtt és átélni ezt az egészet a családdal együtt! Nagyon köszönöm a bizalmat Nektek Geri és Viki!
A következő keresztelő már a kisfiunké lesz!
Hálás vagyok mindenért. Köszönöm Istenem!
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
