Mentőhelikoptert riasztottak: kéthetes baba lett rosszul szoptatás után

A napokban egy kéthetes kisbabához kérték a mentők segítségét, miután szoptatást követően a csecsemő köhögni kezdett, majd teste megfeszült és kékülni kezdett.

Fotó: Shutterstock

Miközben a mentésirányító telefonon folyamatos instrukciókkal segítette a rémült szülőket, a mentősök pillanatokon belül helyszínre érkeztek és az édesapa karjaiból átvették a gyermeket.

Az elsődleges vizsgálatok során a szakértő mentősök szabaddá tették a légutakat, eltávolították a váladékot, majd oxigénterápiát indítottak. A gyors és szakszerű beavatkozásokat követően a baba állapota gyorsan rendeződött, a köhögés megszűnt, bőrszíne normalizálódott és sírni kezdett, így a csecsemőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - írja az Országos Mentőszolgálat.