Mentőhelikoptert riasztottak: kéthetes baba lett rosszul szoptatás után

Gyors beavatkozás mentette meg egy kéthetes kisbaba életét.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.25. 15:20
Országos Mentőszolgálat szoptatás kéthetes baba

A napokban egy kéthetes kisbabához kérték a mentők segítségét, miután szoptatást követően a csecsemő köhögni kezdett, majd teste megfeszült és kékülni kezdett.

Miközben a mentésirányító telefonon folyamatos instrukciókkal segítette a rémült szülőket, a mentősök pillanatokon belül helyszínre érkeztek és az édesapa karjaiból átvették a gyermeket.

Az elsődleges vizsgálatok során a szakértő mentősök szabaddá tették a légutakat, eltávolították a váladékot, majd oxigénterápiát indítottak. A gyors és szakszerű beavatkozásokat követően a baba állapota gyorsan rendeződött, a köhögés megszűnt, bőrszíne normalizálódott és sírni kezdett, így a csecsemőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - írja az Országos Mentőszolgálat. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu