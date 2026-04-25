Kedvese szeme láttára összeesett: élettársa életéért küzdött egy nő Budapesten
Egész nap fájt a mellkasa a férfinek, majd megtörtént a baj.
A közelmúltban egy 50 év körüli férfihoz siettek a mentősök egy fővárosi lakásba. A beteg egész nap mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd kedvese szeme láttára összeesett, és görcsroham jelentkezett nála. A rémült nő azonnal tárcsázta a segélyhívót.
Mentésirányító azonnal elsősegélynyújtásra instruálta a halálra rémült asszonyt, aki légzésvizsgálatot követően rögtön megkezdte a mellkasi nyomásokat.
Perceken belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, a mentősök átvették az ellátást, ami az időben megkezdett újraélesztésnek és a mentők rutinos csapatmunkájának köszönhetően rövidesen sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért, stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították a férfit - számolt be a drámai esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.
