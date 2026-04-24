Hármas karambol: egy embert a mentők emeltek ki az egyik sérült járműből

Három autó karambolozott Nyíregyházán, a 41-es főút Orosi úti szakasza és a Törzs utca kereszteződésénél pénteken, kora délután. A járművekben összesen négyen utaztak, egyiküket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a mentők kiemelték.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön, 15 óra után pár perccel.