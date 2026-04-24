"Még most is itt lehetne..." - Halálos baleset! Születésnapja előtt esett a faág a kislányra

Meghalt egy kislány miután egy faág ráesett játék közben

Meghalt egy kislány pár nappal a születésnapja előtt

Életét vesztette egy 12 éves kislány azután, hogy egy leeső faág eltalálta. A kislány egy kötélhintán játszott - hangzott el egy angliai bírósági meghallgatáson. A szörnyű tragédia még 2024 novemberében történt, alig néhány nappal a kislány 13. születésnapja előtt.

A fát, amelynek ága leszakadt és a kislány életébe került, a bíróságon elhangzottak alapján 2022-ben vizsgálta meg utoljára az önkormányzat. Az újabb ellenőrzést 2024 májusára tervezték, amely végül nem történt meg. A család jogiképviselője szerint a baleset elkerülhető lett volna, ha az ellenőrzés időben megtörténik. Az önkormányzat azonban úgy véli, hogy szakértői vélemények alapján egy vizsgálat sem feltétlenül vezetett volna érdemben eltérő eredményhez.

Közleményben fejezte ki az együtt érzését a Surrey megyei önkormányzat szóvívője:

Továbbra is őszinte részvétünket fejezzük ki Brooke Wiggins családjának és barátainak, aki tragikus módon hunyt el 2024 novemberében. Az önkormányzat részletes információkkal segíti a halottkém vizsgálatát, és teljes mértékben együttműködik az eljárás során.

A bíróságon felolvasták az elhunyt kislány édesanyjának a nyilatkozatát is, amelyben megemlékezett a gyermekről: „Gyönyörű, vidám, gondoskodó és szeretettel teli kislány volt, aki különleges módon volt képes beragyogni minden helyiséget, ahová belépett, és soha nem ment sehova műszempilla nélkül. Mindig olyan emberek vették körül, akik szerették, és ez nem véletlen – ő maga is rengeteg szeretetet adott másoknak.”

Az édesapa szintén megrendítő szavakkal búcsúzott: „Összetörtem, hogy elvették tőlem a kislányomat. Olyan sok minden belefért ebbe a rövid életbe. Mindössze 12 éves volt, és most örökre elment. Amikor rá gondolok, csak azt kérdezem: miért pont az én drága Brooke-om? Ha valaki rendesen végezte volna a munkáját… még most is itt lehetne.” A tragédia körülményeit vizsgáló meghallgatás még továbbra is folyamatban van. - írta a PEOPLE magazin.