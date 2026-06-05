Te jó ég: Pintér Ada a merész fotók után most merész videóval jelentkezett

Emelte a tétet az egykori magyar zenetévés műsorvezető. Pintér Ada tökéletlen csütörtök című sorozatának ötletét az adta, hogy az Instagramon mindenki a tökéletes oldalát igyekszik megmutatni. Ada szembe ment a trenddel és úgy döntött, csak azért is készít és közzétesz egy fotógyűjteményt magáról a kevésbé jól sikerült, előnytelen, hovatovább vállalhatatlan felvételeiből. A szokatlan lépést hatalmas siker és érdeklődés követte, így újabb és újabb folytatások születtek, melyek, ahogy a Tökéletlen csütörtök széria neve is mutatja: csütörtökönként kerültek ki Pintér Ada Instagram-oldalára. Legutóbb ráadásul némi plusszal megfejelve!

Pintér Ada bevállalta: a tökéletlen fotói mellett tökéletlen videóval jelentkezett Fotó: Bors

Pintér Ada tökéletlen videóval jelentkezett

„Az utóbbi idő tökéletlenül tökéletes pillanatai képekben” – írta a galéria mellé Ada, ám a figyelmesebbek kiszúrhatták, hogy a hét tökéletlen fotó mellé ezúttal egy tökéletlen videó is felkerült! Sőt, talán az a legjobb! A kislánya által hajcsatokkal és különleges „sminkkel” feldobott Ada látványa – finoman szólva is – merész!

Ráadásul van rajongó, aki pontosan így szereti! Vagy inkább így is.

„Amikor a zenetévéhez került, nem volt több nálam három évvel, de akkor mégis más színt volt ez a viszonyítási alap.... Számomra egy wao volt, amikor megláttam, olyan szerelmes lettem belé, hogy az állam a földön húztam... Örök plátói”

– írta a tökéletlen csütörtök-felvételekhez Ada egyik rajongója.

Az alábbi képre kattintva érdemes lapozgatni: a hetedik felvétel az ominózus videó Pintér Adáról!