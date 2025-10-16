RETRO RÁDIÓ

„Gyönyörű vagy” – odáig vannak a rajongók Pintér Ada tökéletlen képeiért

Egy híján tíz előnytelen Ada-fotóval lepte meg rajongóit a műsorvezető. Odáig vannak Pintér Ada tökéletlen képeiért.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.16. 07:30
Pintér Ada bevállal tökéletlenség

Elképesztő trendet csinált a „tökéletlen csütörtökből” Pintér Ada az Instagram-oldalán. A műsorvezető csokorba szedte a finoman szólva kevésbé jól sikerült fotóit, majd azokból egy kisebb galériát összeállítva tartalmat produkált. Pintér Ada tökéletlen képeiért csütörtökönként (volt) érdemes meglátogatni a közösségi oldalát. Úgy tűnik, a tökéletes fotók körüli lelkesedés bizony a felvállalt tökéletlen képeknél is megjelenhet.

pintérada, Pintér Ada tökéletlen képei
Pintér Ada tökéletlen képei népszerűek az Instagramon (Fotó: Bors)

Pintér Ada tökéletlen képeiért szívecskéket osztanak a rajongói

Egy híján tíz előnytelen Ada-fotóval lepte meg rajongóit az egyik októberi csütörtökön a műsorvezető, követői pedig szívecskékkel és bókokkal pakolták tele az üzenőfalát.

Gyönyörű vagy

– írták többen is. Pedig ezek tényleg előnytelen fotók Adáról, rajongói mégis odáig vannak érte.

Íme a legutóbbi tökéletlen csütörtök-képek Pintér Adáról, Pintér Adától. Neked melyik a kedvenced?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
