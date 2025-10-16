„Gyönyörű vagy” – odáig vannak a rajongók Pintér Ada tökéletlen képeiért
Egy híján tíz előnytelen Ada-fotóval lepte meg rajongóit a műsorvezető. Odáig vannak Pintér Ada tökéletlen képeiért.
Elképesztő trendet csinált a „tökéletlen csütörtökből” Pintér Ada az Instagram-oldalán. A műsorvezető csokorba szedte a finoman szólva kevésbé jól sikerült fotóit, majd azokból egy kisebb galériát összeállítva tartalmat produkált. Pintér Ada tökéletlen képeiért csütörtökönként (volt) érdemes meglátogatni a közösségi oldalát. Úgy tűnik, a tökéletes fotók körüli lelkesedés bizony a felvállalt tökéletlen képeknél is megjelenhet.
Pintér Ada tökéletlen képeiért szívecskéket osztanak a rajongói
Egy híján tíz előnytelen Ada-fotóval lepte meg rajongóit az egyik októberi csütörtökön a műsorvezető, követői pedig szívecskékkel és bókokkal pakolták tele az üzenőfalát.
Gyönyörű vagy
– írták többen is. Pedig ezek tényleg előnytelen fotók Adáról, rajongói mégis odáig vannak érte.
Íme a legutóbbi tökéletlen csütörtök-képek Pintér Adáról, Pintér Adától. Neked melyik a kedvenced?
