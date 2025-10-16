„Gyönyörű vagy” – odáig vannak a rajongók Pintér Ada tökéletlen képeiért

Elképesztő trendet csinált a „tökéletlen csütörtökből” Pintér Ada az Instagram-oldalán. A műsorvezető csokorba szedte a finoman szólva kevésbé jól sikerült fotóit, majd azokból egy kisebb galériát összeállítva tartalmat produkált. Pintér Ada tökéletlen képeiért csütörtökönként (volt) érdemes meglátogatni a közösségi oldalát. Úgy tűnik, a tökéletes fotók körüli lelkesedés bizony a felvállalt tökéletlen képeknél is megjelenhet.

Pintér Ada tökéletlen képei népszerűek az Instagramon (Fotó: Bors)

Pintér Ada tökéletlen képeiért szívecskéket osztanak a rajongói

Egy híján tíz előnytelen Ada-fotóval lepte meg rajongóit az egyik októberi csütörtökön a műsorvezető, követői pedig szívecskékkel és bókokkal pakolták tele az üzenőfalát.

Gyönyörű vagy

– írták többen is. Pedig ezek tényleg előnytelen fotók Adáról, rajongói mégis odáig vannak érte.

Íme a legutóbbi tökéletlen csütörtök-képek Pintér Adáról, Pintér Adától. Neked melyik a kedvenced?