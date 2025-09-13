„Nem lehet Veled betelni” – merész fotókat tett ki Pintér Ada

A tökéletlenség gyönyörködtet – mondhatnánk megpiszkálva az eredeti latin bölcsességet (Varietas delectat, azaz a változatosság gyönyörködtet). Pintér Ada ugyanis rendszert csinált abból, hogy a tökéletlen fotóit változatosan csokorba rendezve újra meg újra szórakoztassa vele az Instagram-oldalát felkeresőket. Merész dolognak tűnik? Igen! S tessék kapaszkodni: az Instagram-oldalak tengernyi profin beállított, megkomponált fotóinak sűrűjében tarolnak Ada tökéletlenségei.

Pintér Ada nyaralós fotói között is akad egy csomó tökéletlen. A legjobbakat most megosztotta (Fotó: Bors)

Pintér Ada újra meg újra vállalja a messze nem tökéletes fotóit

„Még a nyaralást nem tudtam elengedni, így pár gyöngyszemet kiválogattam (...)” – írja az egykori tévés műsorvezető, aki ismét egy sor elismerést kap a hozzászólóktól.

„Így is szeretünk Ada! Tökéletes, néha tökéletlen Anyaharcosként!”

– jegyezte meg valaki.

„Nem lehet Veled betelni, Ada. Imádlak”

– lelkendezett más.

„Nagyon bírlak”

– reagált egy kommentelő.

„Azért ahhoz is tehetség kell, hogy a «legrosszabb» pillanatokat is elkapja valaki :) De én imádom ezeket a képeid!”

– fogalmazott egy hozzászóló. Nem maradt válasz nélkül!

„A kedves férjnek az megy a legjobban!”

– írta Ada.

