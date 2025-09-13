„Nem lehet Veled betelni” – merész fotókat tett ki Pintér Ada

Elképesztő képek készültek nyaraláskor. Pintér Ada meg is osztott egy csokorra valót!
A tökéletlenség gyönyörködtet – mondhatnánk megpiszkálva az eredeti latin bölcsességet (Varietas delectat, azaz a változatosság gyönyörködtet). Pintér Ada ugyanis rendszert csinált abból, hogy a tökéletlen fotóit változatosan csokorba rendezve újra meg újra szórakoztassa vele az Instagram-oldalát felkeresőket. Merész dolognak tűnik? Igen! S tessék kapaszkodni: az Instagram-oldalak tengernyi profin beállított, megkomponált fotóinak sűrűjében tarolnak Ada tökéletlenségei.
„Még a nyaralást nem tudtam elengedni, így pár gyöngyszemet kiválogattam (...)” – írja az egykori tévés műsorvezető, aki ismét egy sor elismerést kap a hozzászólóktól.
„Így is szeretünk Ada! Tökéletes, néha tökéletlen Anyaharcosként!”
– jegyezte meg valaki.
„Nem lehet Veled betelni, Ada. Imádlak”
– lelkendezett más.
„Nagyon bírlak”
– reagált egy kommentelő.
„Azért ahhoz is tehetség kell, hogy a «legrosszabb» pillanatokat is elkapja valaki :) De én imádom ezeket a képeid!”
– fogalmazott egy hozzászóló. Nem maradt válasz nélkül!
„A kedves férjnek az megy a legjobban!”
– írta Ada.
Nézd meg Pintér Ada friss és tökéletlen képeit! Neked melyik a kedvenced?
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.