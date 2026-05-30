Bajnokok ligája döntő: Szurkolók verekedtek a Király utcában, kamerafelvételek is vannak

Több szurkoló, akik a Bajnokok ligája döntőjére érkeztek Budapestre, összeverekedett 2026. május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest VII. kerületében, a Király utcában.

Bajnokok ligája döntő: Már verekedtek a szurkolók

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportos garázdaság bűntett miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, melynek keretében elemzik a kamerafelvételeket is - írja a rendőrség. A szurkolók a Bajnokok ligája döntő meccs miatt érkeztek a fővárosba.