Három film és forgatókönyvek sora maradt Kálloy Molnár Péter fiókjában

A decemberben elhunyt színész munkái között szerepel egy Amerikában forgatott film, egy papról szóló krimi és több forgatókönyv, köztük egy, amelyen egészen a haláláig dolgozott. Kálloy Molnár Péter özvegye reménykedik, hogy egyszer a közönség is láthatja ezeket megvalósulni.

Kálloy Molnár Péter. Fotó: Vasvári Tamás

Volt egy előadása Kucó címmel, amely nagyon ismert és legendás darab volt. Buda Gábor rendezésében készült ebből egy felvétel úgy 15 évvel ezelőtt. Ez maga a darab, de nem színházi körülmények között felvéve, hanem egy monodráma filmen

- kezdte Lestár Ágnes a Blikknek. Szerinte csak a pénz jelenti akadályát a megjelenésnek.

Hezitáltak amiatt, hogy egy ilyen jellegű előadás elég érdekes-e a vásznon, de szerintem Péter személye miatt mindenképpen az

Amerikában forgatott film kerülhetne ki Kálloy Molnár Péterről

Van egy Amerikában forgatott film, a Two Minutes to Midnight, amelynek befejezéséhez szintén pénz kell. Szerintem ez egy tökéletesen Netflix-kompatibilis film, amelyben óriásit játszik Péter. Egy utolsó szemét, szadista seriffet alakít, egy sorozatgyilkost, ráadásul angolul. A harmadik egy papos krimi, ő a főszereplője. Van benne hét monológja, amelyek gyönyörűek színészileg. Független film, nagyszerű szereposztással, az apácát, aki a pap házvezetőnője is, Fullajtár Andrea alakítja, de szerepel benne László Zsolt, sőt – ami igazán különleges – Haumann Péter is. Ő egy olyan hívő orvost alakít, aki Péter karakterében Jézus reinkarnációját látja

- sorolta Ágnes, aki elárulta, hogy a monológokat közösen írták.

