„Csoda történt” – Évek óta nem szólt egy szót sem a beteg nagypapa, aztán belépett a kutya a szobába...
Vannak pillanatok, amikor az orvostudomány fejet hajt a szeretet előtt. Egy Alzheimer-kórral küzdő idős férfi évek óta nem szólalt meg, ám amikor hűséges négylábúja belépett a szobába, olyasmi történt, amire senki sem számított.
Az Alzheimer-kór az egyik leggonoszabb betegség: lassan, módszeresen rabolja el az ember emlékeit, személyiségét, majd végül a szavait is. Lisa Abeyta édesapja, a koreai háborús veterán, Charles Sasser már hosszú ideje a csend fogságában élt. A férfi agyának nyelvi központját annyira felemésztette a kór, hogy már a legegyszerűbb mondatokat sem tudta megformálni, a családja pedig beletörődött, hogy szerettük hangját talán soha többé nem hallják tisztán.
A csoda négy lábon érkezett
Aztán egy délután Roscoe, a család kutyája besétált a szobába. Ami ezután történt, azt Lisa szerencsére videóra vette, a felvétel pedig bejárta a világhálót. Az idős férfi arca felderült, és hirtelen, minden megerőltetés nélkül beszélni kezdett az ebhez. Nem összefüggéstelen szavakat mormogott: teljes, tiszta mondatokban szólította meg kedvencét.
Megdöbbentett a tisztasága és az, hogy képes volt egy teljes mondatot összerakni
– olvashatjuk Lisa visszaemlékezését a Your Tango cikkében.
Miért pont a kutya segít az Alzheimer-betegeknek?
A tudomány szerint ez nem puszta véletlen. Az úgynevezett „tiszta pillanatok” (luciditás) során a betegek hirtelen visszanyerik jelenlétüket. Svéd kutatók megfigyelték, hogy a terápiás kutyák olyan agyi területeket aktiválnak, amiket a hétköznapi beszélgetés már nem tud. A kutya nem vár el neveket, nem türelmetlen, ha elakad a szó, ez a feszültségmentes kötődés pedig megnyitja a gátakat. Az érzelmi memória ugyanis sokkal tovább marad ép, mint a tényekre épülő emlékezet.
Az igazi hősök a háttérben
Bár a videó sztárja Charles és Roscoe, Lisa szerint az igazi hős az édesanyja, aki a nap 24 órájában ápolja férjét.
Az igazi hős anya. Ez az ő életműve, ő gondoskodik róla egyedül, nem tudok neki elég hálát adni
– mondta a lánya.
Ez a történet reményt ad mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak: bár az Alzheimer elszakíthatja a szálakat, a szív és a szeretet nyelve az utolsó pillanatig érthető marad. Néha csak egy nedves orr és egy csóváló farok kell hozzá, hogy visszakapjuk azt, akit már elveszettnek hittünk.
