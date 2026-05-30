Drámai végjáték, címvédést hozott a budapesti BL-döntő

Gyorsan gólt szerzett az Arsenal a budapesti BL-döntőben: A 6. percben Marquinhos a félpályánál, jobbra, az oldalvonal közeléből próbálta előre vágni a labdát, de telibe találta Trossard-t. Róla Havertz elé került a labda, a német csatár kapura tört vele, majd hosszú vágtázás után három méterről, éles szögből a léc alá bombázott. A lövés pillanatában Szafonov fél térdre ereszkedett, és a feje felett sűvített el a labda...

Marquinhos (balra) volt az első félidő negatív, Havertz pedig a pozitív hőse a BL-döntőn

A gól után a PSG inkább a jobb oldalon próbálta megbontani az Arsenal védelmét, míg a londoniak kapusa, Raya többször is hosszú indítással próbálta támadásba dobni a csatárokat - reménytelenül. A londoniak visszazártak, mind a 10 mezőnyjátékos megszállta a saját térfelét, gyakorlatilag a legnagyobb erősségüket, a tökélyre fejlesztett zárt védekezést alkalmazták.

Az angolok voltak a hangosabbak a BL-döntőn

Az angol szurkolók minden szerelést, blokkolt lövést, párharc megnyerését óriási üdvrivalgással fogadtak, teljesen együtt éltek a játékkal. Eközben a franciák ennyire élesen nem reagáltak a történtekre, dobveréssel kísérve szurkoltak és énekeltek.

A 26. percben Saka jobb oldali beadására Szafonov kivetődött, és az érkező Trossard véletlenül megrúgta a fejét. A kapust ápolni kellett, de folytatni tudta a játékot. A 43. percben kivételesen a bal oldalon próbálkozott a PSG, Nuno Mendes egy az egyben megverte védőjét, betört a 16-oson, a beadása után angol lábról felperdült a labda, és Fabián Ruiz fölé fejelt. Ez volt a BL-címvédő legveszélyesebb akciója az első félidőben. Negyvenöt perc után az Arsenal 1-0-ra vezetett a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

A szünet után tíz perccel Hakimi szabadrúgásból "veszélyeztetett", de a labda elhalt Raya ölében. A PSG többet birtokolta a labdát, az Arsenal szabálytalanságokkal tördelte a játékot. A 62. percben büntetőhöz jutott a PSG, miután Mosquera úgy ütközött Kavaratskheliával a 16-oson belül, hogy a lábát is megrúgta, a 11-est Dembélé a jobb sarokba gurította, Raya a másik irányba vetődött (1-1). A 66. percben csereként beállt a magyar származású, de svéd állampolgár, Gyökeres Viktor az Arsenalba. Tíz perccel később egy labdaszerzés után Kavaratskhelia a félpályáról egyedül indult meg, balról ért a kapu elé, lőtt, Lewis-Skelly blokkolta a labdát, ami a kapufáról szögletre pattant. A 89. percben meccslabdája volt a PSG-nek, Vitinha 17 méterről küldte kapura a labdát, ami a léc fölött, a hálót súrolva ment fölé. Centiken múlt a franciák győztes gólja... A 96. percben Barcola is nagy helyzetben hibázott, 1-1-re zárult a rendes játékidő, hosszabbítás következett.