Drámai végjáték, címvédést hozott a budapesti BL-döntő
A címvédő Paris Saint-Germain az Arsenallal találkozott a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében. Százhúsz perc után 11-esek döntötték el a kupa sorsát.
Gyorsan gólt szerzett az Arsenal a budapesti BL-döntőben: A 6. percben Marquinhos a félpályánál, jobbra, az oldalvonal közeléből próbálta előre vágni a labdát, de telibe találta Trossard-t. Róla Havertz elé került a labda, a német csatár kapura tört vele, majd hosszú vágtázás után három méterről, éles szögből a léc alá bombázott. A lövés pillanatában Szafonov fél térdre ereszkedett, és a feje felett sűvített el a labda...
A gól után a PSG inkább a jobb oldalon próbálta megbontani az Arsenal védelmét, míg a londoniak kapusa, Raya többször is hosszú indítással próbálta támadásba dobni a csatárokat - reménytelenül. A londoniak visszazártak, mind a 10 mezőnyjátékos megszállta a saját térfelét, gyakorlatilag a legnagyobb erősségüket, a tökélyre fejlesztett zárt védekezést alkalmazták.
Az angolok voltak a hangosabbak a BL-döntőn
Az angol szurkolók minden szerelést, blokkolt lövést, párharc megnyerését óriási üdvrivalgással fogadtak, teljesen együtt éltek a játékkal. Eközben a franciák ennyire élesen nem reagáltak a történtekre, dobveréssel kísérve szurkoltak és énekeltek.
A 26. percben Saka jobb oldali beadására Szafonov kivetődött, és az érkező Trossard véletlenül megrúgta a fejét. A kapust ápolni kellett, de folytatni tudta a játékot. A 43. percben kivételesen a bal oldalon próbálkozott a PSG, Nuno Mendes egy az egyben megverte védőjét, betört a 16-oson, a beadása után angol lábról felperdült a labda, és Fabián Ruiz fölé fejelt. Ez volt a BL-címvédő legveszélyesebb akciója az első félidőben. Negyvenöt perc után az Arsenal 1-0-ra vezetett a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.
A szünet után tíz perccel Hakimi szabadrúgásból "veszélyeztetett", de a labda elhalt Raya ölében. A PSG többet birtokolta a labdát, az Arsenal szabálytalanságokkal tördelte a játékot. A 62. percben büntetőhöz jutott a PSG, miután Mosquera úgy ütközött Kavaratskheliával a 16-oson belül, hogy a lábát is megrúgta, a 11-est Dembélé a jobb sarokba gurította, Raya a másik irányba vetődött (1-1). A 66. percben csereként beállt a magyar származású, de svéd állampolgár, Gyökeres Viktor az Arsenalba. Tíz perccel később egy labdaszerzés után Kavaratskhelia a félpályáról egyedül indult meg, balról ért a kapu elé, lőtt, Lewis-Skelly blokkolta a labdát, ami a kapufáról szögletre pattant. A 89. percben meccslabdája volt a PSG-nek, Vitinha 17 méterről küldte kapura a labdát, ami a léc fölött, a hálót súrolva ment fölé. Centiken múlt a franciák győztes gólja... A 96. percben Barcola is nagy helyzetben hibázott, 1-1-re zárult a rendes játékidő, hosszabbítás következett.
Az első ráadásban az Arsenal edzője, Mikel Arteta és szakmai stábja vágtázva, hadonászva reklamált 11-est egy párizsi szerelés után - hiába. A második 15 perc szinte végig arról szólt, hogy a PSG járatta a labdát az Arsenal térfelén, balról jobbra, aztán fordítva, újabb gól nem született.
A budapesti BL-döntőt 11-esek döntötték el, és a párizsi szurkolók előtti kapuhoz rúgták: A második párban az Arsenal cserejátékosa, Eze volt az első hibázó, mellé lőtte, majd Nuno Mendes kisérletét Raya védte. A harmadik pár végén Rice gólra váltotta, így 2-2-re állt a párharc. A negyedikben mindkét csapat betalált, majd az ötödik pár végén Gabriel fölé lőtte, így a PSG megvédte a címét, Budapesten is csúcsra ért Európában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre