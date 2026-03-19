Oszvald Marika nagyon kiakadt, és nem fogta vissza magát: „Ez kukkolás!”
Sokan már elképzelni sem tudják az életüket nélküle, mégis egyre többen érzik, hogy valami nincs rendben. Oszvald Marika most őszintén kimondta, mit gondol arról, ami ma már mindenki zsebében ott lapul.
Oszvald Marika Kossuth-díjas színésznő nem rejti véka alá a véleményét, ha valami nem tetszik neki. Az elsősorban tehetségéről, és ragyogó személyiségéről ismert színésznő most a modern technológia elterjedéséről beszélt, amit bár kénytelen használni, azonban az árnyoldalait sem titkolja, és a saját bőrén is tapasztalja.
Oszvald Marika szabadulna a telefontól
Az okostelefon ma már szinte mindenki életének része, sokak számára nélkülözhetetlen eszköz lett a mindennapokban, ugyanakkor egyre többen érzik úgy, hogy többet vesz el, mint amennyit ad. Oszvald Marika is pontosan ezt a kettősséget tapasztalja, hiszen miközben használja és elismeri, hogy szüksége van rá, egyre inkább látja azt is, mennyire beszippantja az embert, és milyen könnyen válhat időrabló tevékenységgé.
Bizony nekem is van egy nagyon-nagyon okos telefonom. Gyakorlatilag hozzám nőtt, mivel állandóan szükségem van rá. Ezen intézem a számláimat is, vagy ha valami érdekel, azonnal kikeresem. Egész nap jár az ember agya, így mindig szükségem van valami információra a telefonon keresztül. Viszont igyekszem megszabadulni tőle, mert nagyon időrabló. Bár hasznos, de nagyon sokat vesz el az életemből és borzalmas, mert az ember idegroncs lesz tőle, ha valami nem úgy működik rajta, ahogy szeretné
– mondta.
Soha ki nem fogyó lendület
Oszvald Marika korábban a Metropolnak elárulta, hogy a családja mindenben támogatja, és igyekeznek tehermentesíteni, hiszen még mindig rendkívül aktív életet él. A művésznő naptára most is tele van fellépésekkel, és bár már nem ugyanazt a tempót diktálja, mint évekkel ezelőtt, a lendülete továbbra is megvan. Nem is csoda, hogy nagy szüksége van az okostelefonjára, hogy a rengeteg munkát észben tartsa.
Nem vagyok az a típus, aki azon jajgat, hogy elment az élet. Én élem a mindennapjaimat és a jelennek, illetve a jövőnek élek. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy eljön a vég, meg gondolkodok is róla, de semmi bajom nincs az öregséggel. Testileg érzem a kort, de lelkileg egyáltalán nem
– mondta korábban, és a közönsége szerint Oszvald Marika fiatalon és most is ugyan azt az elképesztő energiát hozza a színpadon.
Oszvald Marika kiakadt: „Ez egyszerűen kukkolás”
A közösségi médiával kapcsolatban még határozottabb a véleménye, és egyáltalán nem érzi magáénak ezt a világot.
Egyik közösségi médián sem vagyok rajta, viszont korábban egyszer-kétszer rákattintottam, és hirtelen eltelt két óra. Abban a pillanatban mondtam, hogy ez így nem lesz jó. Ráadásul nem volt benne semmi, ami igazán érdekelt volna, és mégis elvette az időmet, pontosabban az énidőmet, hogy ezt a divatos szót használjam
– mondta Oszvald Marika színésznő.
A jelenséget kifejezetten kritikusan szemléli, és nem is titkolja a véleményét.
Mindenki mindent fotóz, szelfizik, és olyan képek jönnek ki, hogy egyszerűen borzalmas, rettenetes. Én nem vagyok rajta egyik közösségi médián sem, és a gyerekek, akikkel fellépek, mondták is, hogy az nem lehet, hogy nincs Facebookom, vagy TikTokom. Mert ha nem vagy regisztrálva, akkor gyakorlatilag nem is vagy. De vagyok! Nekem nincs szükségem arra, hogy magamat promózzam
– tette hozzá. A színésznő szerint ez a jelenség már sokszor túlmegy egy határon, és ő nem érdekli mások magánéletére.
„Engem nem érdekel, hogy ki mit csinál. Ez kukkolás. Nem vagyok rá kíváncsi, hogy mikor kelt fel, mit reggelizett” – zárta gondolatait Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre