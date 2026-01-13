"Nem is tudnám, mit csináljak" – Oszvald Marika bevallotta: így küzd meg a jeges téllel

Az elmúlt napokban Magyarországot komoly hidegfront érte el, több helyen ónos eső, fagyos utak és havazás nehezíti a közlekedést. A szakemberek folyamatos óvatosságra intenek, hiszen az utak sok helyen veszélyesek lehetnek. Ebben az időszakban sokan inkább otthon maradnak, mások pedig külön stratégiát alakítanak ki a mindennapokra. Oszvald Marika művésznő viszont jelenleg rengeteget dolgozik, utazik, ezért fokozottan figyelnie kell a biztonságára.

Oszvald Marika fiatalon igazi energiabomba volt, az idő pedig nem fogott rajta (Fotó: MediaWorks Archív)

Oszvald Marika harca az időjárással

Legfrissebb hírek szerint, már Budapest és Pest vármegye is narancs riasztást kapott, ami rendkívül veszélyes lehet, ezért az operatív törzs óvatosságra int mindenkit. Oszvald Marika művésznő jelenleg aktívan próbál, így nem teheti meg, hogy otthon maradjon. A színésznő elmesélte, hogy mindent a biztonságnak rendel alá, akár gyalog, akár autóval közlekedik.

Nagyon-nagyon figyelek, hogy ne csússzak el. Az ónos eső különösen veszélyes lehet, ezért amikor az utcán megyek, akkor inkább lassan haladok, totyogok, nem sietek sehova, mert a biztonság a legfontosabb. Autóval is próbálok mindig tudatosan közlekedni, általában biztonságos útvonalakat választok

– mondta.

Oszvald Marika párját ritkítja fiatalos, pozitív hozzáállásával (Fotó: Balogh Ákos)

Azt is elárulta, hogy a jelenlegi helyzetben igyekszik elkerülni a kockázatosabb szakaszokat.

Szerencsére a sztrádák le vannak takarítva, ezért azokat választom. Ha mellékutakra kellene mennem, őszintén szólva nem is tudnám, mit csináljak, de igyekszem ezeket teljesen elkerülni

– tette hozzá a Kossuth- és Jászai Mari - díjas színésznő.

A munka nem áll meg

A színésznő jelenleg próbákra jár, ami valamelyest megkönnyíti a helyzetét a hidegben.

„A fagyos, hideg időjárást alapvetően jól viselem, mert most próbaidőszakban vagyok, egész nap bent vagyok a színházban. Ott kevésbé érzem, mi történik odakint” – mesélte. Amikor azonban mégis ki kell mozdulnia, már kevésbé lelkes.

Amikor mégis utcára kell mennem, akkor viszont igyekszem minél előbb meleg helyre kerülni, mert nagyon nem szeretek fázni. A hónak viszont nagyon örülök, minden szempontból. Az elmúlt években alig volt hó, ezért ez most nagy ajándék. A kertemnek is jót tesz, védi a talajt, és talán a tavasz sem lesz annyira száraz

– zárta gondolatait Oszvald Marika.