RETRO RÁDIÓ

Operatív törzs: senki se induljon útnak ott, ahol meteorológiai riasztás lesz érvényben ónos eső miatt

Jelenleg nincs érvényben meteorológiai riasztás, azonban ha lesz ilyen - akár citromsárga, akár narancs, akár piros meteorológiai riasztás - az ónos eső miatt, az érintett területen senki ne induljon útnak - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Budapesten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 13:25
operatív törzs Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hóhelyzet

Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. A közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan - emelte ki. A vasúti közlekedésben hétfőn 5-10 perces késésekkel kell számolni, busszal Gombolyag, Tagyospuszta és Vindornyalak nem érhető el. Jégen tartózkodni csak kijelölt, sportolásra alkalmas területen lehet - hangsúlyozta Mukics Dániel az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján az MTI szerint. 

Fontos információkt közölt hétfőn az Operatív törzs
Fontos információkt közölt hétfőn az Operatív törzs Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Balogh János országos rendőrfőkapitány kiemelte, a rendőrök a téli időjárásra tekintettel a rászorulók segítése érdekében az elmúlt másfél hétben több mint 14 ezer rászorulót kerestek fel, a többi között a kihűlés kockázata miatt. Ezeket a szolgálatokat önállóan, illetve a polgárőrséggel közösen hajtották végre - tette hozzá. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt mondta, a rendkívüli időjárási viszonyok közepette a polgárőrök tömegesen jelentkeztek a rendkívüli szolgálatra, és naponta 5-6 ezer polgárőr egyszerre, átlagosan 4 órában teljesített karitatív szolgálatot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu