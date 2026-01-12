Friss információkat közölt a rendkívüli hóhelyzetről az Operatív Törzs - Videó!

Sajtótájékoztatót tartott hétfőn 10 órakor az Operatív Törzs. Mukics Dániel, az Operatív Törzs szóvivője, adott tájékoztatást a legújabb fejleményekről.

Sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs. Fotó: Bruzák Noémi

Operatív Törzs: több helyen is átmeneti fennakadások vannak

Mukics Dániel tájékoztatása szerint jelenleg nincs olyan település vagy útszakasz Magyarországon, amely megközelíthetetlen lenne. A meteorológiai előrejelzések alapján a délelőtti órákban az északkeleti térségben, majd a nap második felében és az esti időszakban a Dunántúlon számíthatunk gyenge havazásra. Az esti óráktól helyenként ónos eső is kialakulhat Északkelet-Magyarországon és a Dunántúlon, ezért az Operatív Törzs azt kéri, hogy csak a feltétlenül szükséges esetekben induljanak útnak az emberek. Mukics Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy a Duna keleti oldalán több térségben akár mínusz 15 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

A betegellátás zavartalan, a betegforgalom mindössze 10 százalékkal emelkedett meg a tegnapi napon az ilyenkor szokásoshoz képest – hangsúlyozta a szóvivő.

A hófúvások következtében egyes útszakaszokon helyenként akár 20 centiméter vastag hótakaró is kialakult, amelynek eltakarításán összesen 156 munkagép dolgozott. A vasúti közlekedésben több vonalon váltóhibák okoztak fennakadásokat, emiatt pótlóbuszokat állítottak forgalomba; ezek közül néhány probléma ma is fennáll. Az érintett járatokról a MÁV-csoport honlapján lehet naprakész információt találni. A felsorolt kivételektől eltekintve a vonatforgalom menetrend szerint működik, ugyanakkor a mai nap folyamán átlagosan 5–10 perces késések várhatók.

A légi közlekedés zavartalanul működik, a hajóforgalomban sincs fennakadás. A Dunán és a Tiszán jégtörő hajók állnak készenlétben, mivel megjelentek a jégtáblák. Ezek feladata annak megelőzése, hogy úgynevezett jégdugó alakuljon ki, amely visszatarthatja a vizet, és árhullámot idézhet elő.

Több folyószakaszon már összefüggő jégréteg borítja a felszínt. Az Operatív Törzs arra figyelmeztet mindenkit, hogy folyókon sehol ne lépjenek a jégre.