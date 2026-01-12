Friss információkat közölt a rendkívüli hóhelyzetről az Operatív Törzs - Videó!
Hétvégén sem pihentek a katasztrófavédelem munkatársai.
Sajtótájékoztatót tartott hétfőn 10 órakor az Operatív Törzs. Mukics Dániel, az Operatív Törzs szóvivője, adott tájékoztatást a legújabb fejleményekről.
Az Operatív Törzs sajtótájékoztatót itt lehet megtekinteni:
Operatív Törzs: több helyen is átmeneti fennakadások vannak
Mukics Dániel tájékoztatása szerint jelenleg nincs olyan település vagy útszakasz Magyarországon, amely megközelíthetetlen lenne. A meteorológiai előrejelzések alapján a délelőtti órákban az északkeleti térségben, majd a nap második felében és az esti időszakban a Dunántúlon számíthatunk gyenge havazásra. Az esti óráktól helyenként ónos eső is kialakulhat Északkelet-Magyarországon és a Dunántúlon, ezért az Operatív Törzs azt kéri, hogy csak a feltétlenül szükséges esetekben induljanak útnak az emberek. Mukics Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy a Duna keleti oldalán több térségben akár mínusz 15 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.
A betegellátás zavartalan, a betegforgalom mindössze 10 százalékkal emelkedett meg a tegnapi napon az ilyenkor szokásoshoz képest – hangsúlyozta a szóvivő.
A hófúvások következtében egyes útszakaszokon helyenként akár 20 centiméter vastag hótakaró is kialakult, amelynek eltakarításán összesen 156 munkagép dolgozott. A vasúti közlekedésben több vonalon váltóhibák okoztak fennakadásokat, emiatt pótlóbuszokat állítottak forgalomba; ezek közül néhány probléma ma is fennáll. Az érintett járatokról a MÁV-csoport honlapján lehet naprakész információt találni. A felsorolt kivételektől eltekintve a vonatforgalom menetrend szerint működik, ugyanakkor a mai nap folyamán átlagosan 5–10 perces késések várhatók.
A légi közlekedés zavartalanul működik, a hajóforgalomban sincs fennakadás. A Dunán és a Tiszán jégtörő hajók állnak készenlétben, mivel megjelentek a jégtáblák. Ezek feladata annak megelőzése, hogy úgynevezett jégdugó alakuljon ki, amely visszatarthatja a vizet, és árhullámot idézhet elő.
Több folyószakaszon már összefüggő jégréteg borítja a felszínt. Az Operatív Törzs arra figyelmeztet mindenkit, hogy folyókon sehol ne lépjenek a jégre.
Riasztások
- 54 helyszínre riasztották a tűzoltókat tegnap. Ebből 38 esetben árokba borult vagy keresztbe fordult autókhoz mentek ki.
- 14 esetben nagy méretű jégcsap és a háztetőkön összegyűlt mennyiségű hó miatt intézkedtek a tűzoltók.
- 106 közlekedési balesetnél avatkozott be a rendőrség, halálos szerencsétlenség nem volt.
- 2 helyszínen kidőlt fák okoztak problémát.
- 2144 idős embernél járt kint a rendőrség, esetükben folyamatosan ellenőrzik, hogy szükségük van-e segítségre.
- Tegnap 41 tűz keletkezett.
Mindenkit arra kérünk, hogy mind az elektromos eszközök, mind a nyílt lángra figyeljenek, nehogy lakástűz legyen belőle
– mondta Mukics Dániel.
A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a befagyott vizeket, és ahol szükséges, figyelmezteti a téli sportokat űzőket. A tegnapi nap során 803 ellenőrzést hajtottak végre, és 68 esetben intették óvatosságra azokat, akik felelőtlenül a jégre merészkedtek. Az Operatív Törzs arra kéri a lakosságot, hogy azokban a térségekben, ahol az időjárás miatt narancs, citrom vagy vörös riasztás van érvényben, lehetőség szerint ne keljenek útra.
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőrszövetség elnöke a tájékoztatón hangsúlyozta, hogy az extrém időjárás a polgárőrök számára is komoly kihívást jelentett. Január 5-én felhívást intézett a mintegy 2000 polgárőregyesülethez és a közel 70 000 polgárőrhöz, hogy működjenek közre a hatóságok munkájának támogatásában. Ezt követően nagy számban jelentkeztek szolgálatra. Naponta körülbelül 5000 főt tudtak mozgósítani, akik átlagosan négyórás szolgálatot láttak el. Január 6. és január 11. között összesen 30–35 ezer polgárőr vett részt a feladatok végrehajtásában.
A polgárőrök a hó eltakarításában is aktívan közreműködtek: elsősorban idősek otthonainál, valamint közintézmények környezetében végeztek takarítási munkákat. Emellett szükség esetén a tűzifa feldarabolásában és a bevásárlás lebonyolításában is segítséget nyújtottak. Körülbelül 80 alkalommal balesetek helyszínén forgalomirányítást végeztek, illetve járműmentési feladatokat láttak el.
Budapesten a polgárőrök kiemelt figyelmet fordítottak a hajléktalan emberekre is. Tapasztalataik szerint többségük együttműködő volt, akik pedig nem, azok számára is útmutatást adtak arra vonatkozóan, hol tölthetik biztonságban az éjszakát, emellett takarót és meleg teát is biztosítottak számukra.
A polgárőrök összesen hét ember életét mentették meg. Egy esetben egy tanyán három személyt hoztak ki a kihűlés közvetlen veszélyéből, ezzel megóvva őket a biztos haláltól.
Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány a rendőrség tevékenységével kapcsolatban elmondta, a rendőrök a rendfenntartásban és a rászorlók segítésében jeleskedett. A rendőrök 14.000 embert kerestek fel az elmúlt napokban, aki rászorulóként van nyilvántartva, közülük 800 ember kért segítséget.
A rendőrfőkapitány kiemelte: 2200 ellenőrzést végeztek befagyott vizeken, 86 figyelmeztetés történt, ketten kaptak helyszíni bírságot, hét esetben pedig szabálysértési feljelentés történt - írja az Origo.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre