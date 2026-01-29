Óriási öröm érte Oszvald Marikát

Nagy megtiszteltetés érte a 73 éves operett énekesnőt, cukrászsütemény viseli immár a nevét. Az édesség is energiabomba, ahogy a róla elnevezett sütemény is, az „Oszvald Marika csemege” egy csokoládés, rumos, narancsos finomság. A díva a Duna Családi kör című műsorában mesélt a róla elnevezett édességről.

Oszvald Marika nevét egy sütemény is viseli

Fotó: Balogh Ákos / Veszprém Megyei Napló.

Nem akartam beleszólni, mi kerüljön bele, mert a mester ehhez jobban ért. Annyit kértem csak, hogy egy kis rumos íz legyen benne, mert az feldobja a desszertet

– mondta mosolyogva. Hozzátette, örömmel fogadta a meglepetést, és úgy érzi, egy ilyen gesztus a szeretet egyik különleges megnyilvánulása.

Oszvald Marika süteménye: végig egyeztettek vele

A csákvári cukrászdától a desszert megalkotása előtt megkérdezték Oszvald Marikát kedvenceiről, így lett a csokoládé a csemege egyik meghatározó alkotóeleme. A művészekről elnevezett süteményeinek sora így új desszerttel bővült.

Oszvald Marika örül a csemegének

(Fotó: Csuta cukrászda)

Csuta Zsolt mestercukrász lánya, Csuta Rita megkeresésünkre elmondta, hogy ez egy kollekció harmadik darabja. Az első a Rátonyi Róbert csemege volt, és a kollekció neve is Rátonyi Róbert lett:

„Fontos volt, hogy az adott személy ízlését tükrözze és kinézetre is az ő jegyeit viselje. A Rátonyiról elnevezett sütemény egy étcsokoládéval bevont, piros csokornyakkendős, kalapos csemege, téglalap alakú. A Galambos Erzsi csemege egy kávés és meggyes kreáció, nagyon szerette ugyanis a kávét, a meggyet. Ezen egy marcipánból készül legyező található, pisztáciával van megszórva.”

Az első kettőt már elhunyt művészről nevezték el, de a harmadikat élő személyről szerették volna, többször találkoztak is a színésznővel:

Az Oszvald Marika csemegén piros párta és zöld szoknya található, csokoládéval van bevonva. Megkérdeztük Marikát, mit szeret, így alkottuk meg a rumos csokoládés csemegét. Szerettük volna, ha a harmadik darabunk egy élő személyhez köthető. Végig egyeztettünk vele, többször is találkoztunk vele, kóstolhattuk is, nagyon gördülékeny volt közös munka!

Ha valaki kér egy Oszvald Marikát, ezt a süteményt kapja

(Fotó: Csuta cukrászda)

A finomságokat a Rátonyi Róbert Színház újévi koncertjén mutatták be. A süteményeket folyamatosan elérhetők náluk, Csuta Rita elmondta, hogy keresik is ezeket.