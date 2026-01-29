Óriási öröm érte Oszvald Marikát
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, az operett műfajának dívája egy süteményt ihletett. Oszvald Marika nevét kapta egy rumos édesség: a Metropol megkeresésére a csákvári cukrászdában elmondták, hogy ez egy kollekció harmadik darabja, az elsőt Rátonyi Róbert, a másodikat Galambos Erzsi ihlette.
Nagy megtiszteltetés érte a 73 éves operett énekesnőt, cukrászsütemény viseli immár a nevét. Az édesség is energiabomba, ahogy a róla elnevezett sütemény is, az „Oszvald Marika csemege” egy csokoládés, rumos, narancsos finomság. A díva a Duna Családi kör című műsorában mesélt a róla elnevezett édességről.
Nem akartam beleszólni, mi kerüljön bele, mert a mester ehhez jobban ért. Annyit kértem csak, hogy egy kis rumos íz legyen benne, mert az feldobja a desszertet
– mondta mosolyogva. Hozzátette, örömmel fogadta a meglepetést, és úgy érzi, egy ilyen gesztus a szeretet egyik különleges megnyilvánulása.
Oszvald Marika süteménye: végig egyeztettek vele
A csákvári cukrászdától a desszert megalkotása előtt megkérdezték Oszvald Marikát kedvenceiről, így lett a csokoládé a csemege egyik meghatározó alkotóeleme. A művészekről elnevezett süteményeinek sora így új desszerttel bővült.
Csuta Zsolt mestercukrász lánya, Csuta Rita megkeresésünkre elmondta, hogy ez egy kollekció harmadik darabja. Az első a Rátonyi Róbert csemege volt, és a kollekció neve is Rátonyi Róbert lett:
„Fontos volt, hogy az adott személy ízlését tükrözze és kinézetre is az ő jegyeit viselje. A Rátonyiról elnevezett sütemény egy étcsokoládéval bevont, piros csokornyakkendős, kalapos csemege, téglalap alakú. A Galambos Erzsi csemege egy kávés és meggyes kreáció, nagyon szerette ugyanis a kávét, a meggyet. Ezen egy marcipánból készül legyező található, pisztáciával van megszórva.”
Az első kettőt már elhunyt művészről nevezték el, de a harmadikat élő személyről szerették volna, többször találkoztak is a színésznővel:
Az Oszvald Marika csemegén piros párta és zöld szoknya található, csokoládéval van bevonva. Megkérdeztük Marikát, mit szeret, így alkottuk meg a rumos csokoládés csemegét. Szerettük volna, ha a harmadik darabunk egy élő személyhez köthető. Végig egyeztettünk vele, többször is találkoztunk vele, kóstolhattuk is, nagyon gördülékeny volt közös munka!
A finomságokat a Rátonyi Róbert Színház újévi koncertjén mutatták be. A süteményeket folyamatosan elérhetők náluk, Csuta Rita elmondta, hogy keresik is ezeket.
Oszvald Marika, aki nagyon szeret bolondozni az unokájával, nemrég nagy kalandba vágott, de nem egészen úgy sikerült, ahogy eltervezte. A napokban megkeresésükre elárulta, hogyan boldogult a zord időjárásban, és mit jelent számára a ritkán látott igazi tél.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre