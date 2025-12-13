Oszvald Marika 70 felett is bevállalós – most mégis inába szállt a bátorsága

Kevés olyan magyar sztár van, akire 70 felett is ugyanúgy rá lehet mondani, hogy egy igazi energiabomba. Oszvald Marika évtizedek óta a jókedv, a lendület és a bevállalósság szinonimája, aki sosem mond nemet egy új kalandra. A közönség imádja benne, hogy mindig mosolyog, még akkor is, ha az élet éppen megtréfálja. Most azonban egy olyan helyzetbe került, amelyben bizony inába szállt a bátorsága.

Oszvald Marika kora ellenére is benne van a kalandokban (Fotó: Metropol)

Oszvald Marika szembesült a félelemmel

A kaland eredetileg ártatlan bakancslistás álomként indult. Oszvald Marika régóta vágyott arra, hogy egyszer kipróbáljon egy több száz méteres drótkötélpályát, ahol a hegy tetejéről lehet lecsúszni. Amikor Visegrádra látogatott, úgy érezte, itt az idő. Csakhogy a természet közbeszólt: sűrű köd ereszkedett le, a látótávolság minimálisra csökkent, a hideg pedig csontig hatolt.

Ez egy kész katasztrófa, nem is emlékszem, hogy volt-e az életben olyan, hogy valamit nem csináltam meg, amit elterveztem

– vallotta be őszintén Marika az eset után.

Elmondása szerint már az oktatás közben is egyre rosszabb érzése volt, hiába magyarázták neki türelmesen az eszköz használatát.

Az orrom hegyéig éppen, hogy elláttam, azt sem tudtam, milyen magasból és hová kellene eljutnom

– idézte fel a dermesztő pillanatokat.

Köd, hideg és egy rossz érzés

Bár minden biztonsági felszerelést megkapott, és fel is caplattak a magaslatra, a helyzet egyre nyomasztóbb lett.

Beültem egy hámba, felakasztottak mindenféle karabinerekkel, és akkor éreztem, hogy ez mégsem olyan könnyű

– mesélte.

Marika ráadásul szokatlan testhelyzetbe került, fekve lógott, miközben mások ülve csúsztak.

Iszonyatosan féltem, azt éreztem, belehalok, ha most le kell csúsznom itt

– mondta megtörten az Operettszínház sztárja.

A döntés végül megszületett: nem ment tovább. Marika számára ez igazi sokk volt, hiszen egész életében a bátorságáról volt ismert. Egy régi álom foszlott szerte a ködben.

Oszvald Marika álma szertefoszlott (Fotó: Metropol)

„Mindig is bevállalós voltam”

A történet itt azonban nem ér véget. Oszvald Marika arról is beszélt, hogy az elmúlt években a teste többször is jelzett: lassítani kell. Sorra jöttek a kisebb-nagyobb sérülések, színpadi balesetek, tipikus, korhoz köthető fájdalmak. Emiatt kezdett el egy ízületregeneráló gyógynövénykúrát, amely – saját bevallása szerint – rengeteget segített.

A testem újra engedelmeskedik, de életemben először a bátorságom mondott csődöt

– fogalmazott őszintén.