Van rajta melltartó? Hatalmasat villantott Palvin Barbara

A közösségi oldalán mutatta meg a képet. Palvin Barbara még mindig nagyon gyönyörű.

Szerző: KL
Létrehozva: 2026.01.02. 21:00
szexi dögös villantás Palvin Barbara

Palvin Barbara igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat a rajongóival. Legutóbb egy halloweeni fotósorozattal hívta fel magára a figyelmet.

82th Venice Film Festival Opening Ceremony Red Carpet In Venice Lido - 27 Aug 2025
Palvin Barbara vérpezsdítő fotót mutatott magáról Fotó: Mario Cartelli

Palvin Barbara hatalmasat villantott

A csinos modell nemrégiben egy újabb bejegyzéssel jelentkezett az Instagram-oldalán. Palvin Barbara képeken mutatta meg, hogy milyen volt a 2025-ös éve. Az első fotón pedig sokaknak megragadt a tekintete, hiszen ezen a modell mindössze csak egy lenge felsőt visel, nincs rajta melltartó, és kilátszik a hasa.

Jelenleg elfogadunk megoldási javaslatokat

– írta sejtelmesen a posztjában Palvin Barbara.

Mutatjuk a csinos modellről készült, magukkal ragadó fotókat:

 

