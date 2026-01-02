Van rajta melltartó? Hatalmasat villantott Palvin Barbara
A közösségi oldalán mutatta meg a képet. Palvin Barbara még mindig nagyon gyönyörű.
Palvin Barbara igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat a rajongóival. Legutóbb egy halloweeni fotósorozattal hívta fel magára a figyelmet.
Palvin Barbara hatalmasat villantott
A csinos modell nemrégiben egy újabb bejegyzéssel jelentkezett az Instagram-oldalán. Palvin Barbara képeken mutatta meg, hogy milyen volt a 2025-ös éve. Az első fotón pedig sokaknak megragadt a tekintete, hiszen ezen a modell mindössze csak egy lenge felsőt visel, nincs rajta melltartó, és kilátszik a hasa.
Jelenleg elfogadunk megoldási javaslatokat
– írta sejtelmesen a posztjában Palvin Barbara.
Mutatjuk a csinos modellről készült, magukkal ragadó fotókat:
