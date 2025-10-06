RETRO RÁDIÓ

Oszvald Marika: „Nem foglalkozom a korommal!”

Korát meghazudtolóan éli az életét: kertet művel, a legforróbb nyári hőségben is gondozza a cukkinit, paprikát, paradicsomot. Oszvald Marika kedvenc étele a lecsó, ami a főiskolás éveit és édesapját juttatja eszébe.

Létrehozva: 2025.10.06. 08:00
Oszvald Marika nemrég egy különleges receptet próbált ki, amit egykor Straub Dezsőtől és Bodrogi Gyulától kapott.

Oszvald Marika fiatalon tartja magát a munkával (Fotó: archív / hot! magazin)

Oszvald Marika a legnagyobbaktól kap ötleteket

Az epeproblémákra a paprika héja nem a legjobb, mert komoly fájdalmakat okoz. Straub Dezső és Bodrogi Gyula mesélte, hogy kitaláltak egy olyan lecsót, ami megoldást jelent erre a problémára. Be kell tenni a sütőbe a paprikát, és utána könnyen le lehet húzni a héját. Dupla lecsónak hívják – kezdte Marika.

A művésznő ma már magának termeli a hozzávalókat a kertjében, legyen szó paprikáról, paradicsomról, de van friss cukkinije is. Marika korát meghazudtolóan aktív, nap mint nap négykézláb mászik a kertben, a legforróbb napokon is.

Megviselt a nagy nyári meleg, de azt vallom, hogy addig örüljünk, amíg ilyen az idő. Jó helyen lakunk. A korommal nem foglalkozom! Hiszem, hogy a lelkiállapotunkon, az akaraterőn és a hozzáálláson nagyon sok minden múlik – árulta el a színésznő.

Oszvald Marika gyógyszere az állandó vidámság (Fotó: Váradi Tamás / hot! magazin)

Nem mindig volt ez így, pár éve Marika még komoly ízületi problémákkal küzdött.

Mindig is komoly terhelésnek voltam kitéve. Az utolsó időszakban viszont már sok baleset ért, egyre több volt a sérülés. Sajnos a szalagok és az izomzat sem úgy funkcionál, mint gyerekkoromban. Viszont nem szívesen járok orvoshoz, gyógyszert sem szednék, mert tönkreteszi a gyomromat. Emiatt is kezdtem el egy ízületregeneráló gyógynövénykúrát, ami szerencsére elmulasztotta a bajaimat. Ha nem is olyan a testem, mint gyerekként, azért elég jól szinten tudom tartani magam és a fájdalmaim is megszűntek. Nem esik nehezemre a kert gondozása, zöldségek pátyolgatása. Hálás vagyok nekik, hogy megoszthatom velük az otthonomat – magyarázta Oszvald Marika.

Imádja a lecsót

Marikának a lecsóról számtalan emlék jut az eszébe.

Amikor főiskolások voltunk, az osztálytársaim gyakran feljöttek hozzánk, az apukám pedig olyan lecsót tudott csinálni, amiben a kanál is megállt. Nálunk ez egy alapétel volt – emlékszik vissza.

 

 

