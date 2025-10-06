Oszvald Marika: „Nem foglalkozom a korommal!”

Oszvald Marika nemrég egy különleges receptet próbált ki, amit egykor Straub Dezsőtől és Bodrogi Gyulától kapott.

Oszvald Marika fiatalon tartja magát a munkával (Fotó: archív / hot! magazin)

Oszvald Marika a legnagyobbaktól kap ötleteket

„Az epeproblémákra a paprika héja nem a legjobb, mert komoly fájdalmakat okoz. Straub Dezső és Bodrogi Gyula mesélte, hogy kitaláltak egy olyan lecsót, ami megoldást jelent erre a problémára. Be kell tenni a sütőbe a paprikát, és utána könnyen le lehet húzni a héját. Dupla lecsónak hívják” – kezdte Marika.

A művésznő ma már magának termeli a hozzávalókat a kertjében, legyen szó paprikáról, paradicsomról, de van friss cukkinije is. Marika korát meghazudtolóan aktív, nap mint nap négykézláb mászik a kertben, a legforróbb napokon is.

„Megviselt a nagy nyári meleg, de azt vallom, hogy addig örüljünk, amíg ilyen az idő. Jó helyen lakunk. A korommal nem foglalkozom! Hiszem, hogy a lelkiállapotunkon, az akaraterőn és a hozzáálláson nagyon sok minden múlik” – árulta el a színésznő.

Oszvald Marika gyógyszere az állandó vidámság (Fotó: Váradi Tamás / hot! magazin)

Nem mindig volt ez így, pár éve Marika még komoly ízületi problémákkal küzdött.

„Mindig is komoly terhelésnek voltam kitéve. Az utolsó időszakban viszont már sok baleset ért, egyre több volt a sérülés. Sajnos a szalagok és az izomzat sem úgy funkcionál, mint gyerekkoromban. Viszont nem szívesen járok orvoshoz, gyógyszert sem szednék, mert tönkreteszi a gyomromat. Emiatt is kezdtem el egy ízületregeneráló gyógynövénykúrát, ami szerencsére elmulasztotta a bajaimat. Ha nem is olyan a testem, mint gyerekként, azért elég jól szinten tudom tartani magam és a fájdalmaim is megszűntek. Nem esik nehezemre a kert gondozása, zöldségek pátyolgatása. Hálás vagyok nekik, hogy megoszthatom velük az otthonomat” – magyarázta Oszvald Marika.