Oszvald Marika mindig jószívű volt: „Én nem akartam nehéz életet”

Oszvald Marika fiatalon is mindig arra törekedett, hogy jót cselekedjen (Fotó: Mediaworks-archív)

Oszvald Marika nagyon hálás a pályafutása miatt

„Valószínűleg mindig is bennem volt egyfajta sikerorientáltság. Fiatalkoromban sportoltam, és ott megtapasztaltam az egészséges versenyszellemet, de a furkálódást mindig is kerültem. Továbbá azt gondolom, hogy azért szeretnek velem együtt dolgozni, mert nagyon könnyedén tudok alkalmazkodni, és nagy a teherbírásom is. Igazából nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sikeres a pályám, de nem szeretem magamat vállon veregetni, szóval azt inkább tegye meg más helyettem” – viccelődött lapunknak Oszvald Marika, akinek nincsenek jövőbéli tervei, inkább csak elfogadja azt, amit az élet ad számára.