Így van most Oszvald Marika: „Még mindig nem gyógyultam meg teljesen”

Oszvald Marika karácsonyát váratlan betegség árnyékolta be, családján végigsöpört az influenzajárvány, szeretett kisunokájával is el kellett napolnia a találkozást. A Metropol felkereste a művésznőt, aki elárulta, még most, hetek elmúltával sem heverte ki teljesen a kellemetlen a tüneteket.

Oszvald Marika már fel tud lépni, de a kellemetlen tünetek makacsul kitartanak (Fotó: Szabolcs László)

Oszvald Marika: „A szervezetemre bízom a munkát”

„Még mindig nem gyógyultam meg teljesen... talán majd tavaszra!” – fogalmazott tőle megszokott derűvel a Kossuth- és Jászai Mari-díjas operetténekes-színésznő. Manapság sokan hetekig képtelenek kilábalni a makacs betegségből, ez alól ő sem kivétel.

„Ilyenkor a hörgőim esnek áldozatul, és megdagadnak a nyakamban a nyirokcsomók. Ha nem muszáj, nem veszek be gyógyszert, a szervezetemre bízom a munkát” – tette még hozzá Oszvald Marika, akinek eleinte az erős köhögés nehézséget, fájdalmat okozott. Két előadását le is mondta, ám orvosa tájékoztatta, a betegség a belobbanása után már nem fertőz, így a többi kötelezettségének már eleget tudott tenni.

„Maszkot húzok, ha közösségbe megyek: ma estére is jegyem van egy előadásra, tudom, ahol sok ember van, könnyebben lehet megfertőződni, így ott is viselni fogom. A következő influenzaszezonra pedig be fogom oltatni magam. Annak idején a Covid alatt is mindhárom oltást felvettem, abszolút hiszek a védelmében” – emlékezett vissza a mindig fitt Oszvald Marika.