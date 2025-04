Oszvald Marika 73 éves lett: „Testileg érzem a kort, lelkileg egyáltalán nem”

A napokban ünnepelte 73. születésnapját Oszvald Marika, aki az elmúlt pár hétben külföldön tartózkodott, de most hazatért és családja körében élte meg ezt a csodás napot. Aminek az is különlegessége, hogy a színésznő az édesapja névnapján született, ami miatt még inkább a szívéhez közel áll ez a dátum.

Oszvald Marika unokája imád együtt lenni a nagymamájával (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az a fontos, hogy együtt legyen a család

Én nem vagyok az a nagy ünneplős, már nekem annyira nem számít a születésnapom, de gyerekeknek tudom, hogy fontosak még ezek az ünnepek. Régen fontos volt nekem, most már csak az jó benne, hogy ilyenkor összejön a család. Nemsokára itt a húsvét, ahol megint össze fogunk gyűlni. Akkor legalább húszan leszünk, úgyhogy az csodálatos lesz. Lesz majd ott négy gyerek is, akiknek már tervezem, hogy a bokrok alá dugdosom az ajándékokat

– mesélte a Metropolnak Oszvald Marika, aki ha teheti, akkor minden szabadidejét az unokájával tölti.

„Semmi bajom nincs az öregséggel”

A Kossuth-díjas színésznő azt is elárulta, hogy nagyon rendesek a rokonai, ugyanis igyekeznek tehermentesíteni a művésznőt, mert nagyon elfoglalt. Ugyanis még mindig kimondottan aktív, most is tele van a naptára fellépésekkel. Oszvald Marika elmondta, hogy természetesen nem tudja ugyanazt a tempót diktálni, mint régebben, de a korának megfelelő lendületet könnyedén tudja hozni.

„Nem vagyok az a típus, aki azon jajgat, hogy elment az élet. Én élem a mindennapjaimat és a jelennek, illetve a jövőnek élek. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy eljön a vég, meg gondolkodok is róla, de semmi bajom nincs az öregséggel. Testileg érzem a kort, de lelkileg egyáltalán nem” – beszélt őszintén a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja arról, hogy ő pozitívan áll az idős korhoz, aminek szépségeit látja, de nem aggódik a negatív velejárói miatt.

Oszvald Marika előadásain még mindig nagy elánnal szórakoztatja a közönséget (Fotó: Balogh Ákos / Veszprém Megyei Napló)

Oszvald Marika nem kergeti a fiatalságot

A Kossuth-díjas művésznő bevallotta, hogy nem izgatja a kora, így nem aggódik azon, hogy valamiféle csodamódszerrel visszahozza fiatalságát. „Nem csinálok semmi extrát, nem kozmetikáztatok, nem veszek drága krémeket. Megmosakszom, nem kell ide semmiféle csodaszer” – viccelődött lapunknak Oszvald Marika.