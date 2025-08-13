RETRO RÁDIÓ

Elképesztő kalóriabombákkal jutalmazta magát Dávid Petra, miután 5 medált nyert a fitneszversenyen

Fagyival kezdett, majd jöttek a további kalóriabombák.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.13. 14:30
Házasság első látásra fitneszverseny Dávid Petra étkezés

Nem maradt el az eredménye  a több hetes kőkemény munkának: Dávid Petra három ezüst és két bronzéremmel zárta a siófoki fitneszversenyt, majd látványosan búcsút intett a versenyétkezésnek. Elképesztő menüt tolt le a Balaton közelében, nem számolva a kalóriákat.

Dávid Petra
Petra a sok héten át tartó kőkemény munkát és szigorú étkezést megkövetelő fitneszverseny után elképesztő kalóriabombákkal jutalmazta magát (Fotó: Metropol)

A Házasság első látásra és a Farm VIP című realityből ismert Petrát többen is elkísérték a siófoki megmérettetésre. Szurkolt neki dr. Gaál Zoltán fogorvos, Marica egykori férje, illetve Kovács Reni, Wollner Péter Brumi hajdani felesége is. Kabai András exe a megmérettetést követően két különböző ízű fagyival jutalmazta magát, míg várt a többiekre, majd további elképesztő kalóriabombákkal csillapította az éhségét. A hűsítő finomság után sajtos-tejfölös lángos, aztán melegszendvics, végül pizza zárta a főétkezést – derült ki Dávid Petra TikTok-csatornájára feltöltött videójából. Ettől aztán megjön a kedv, no nem edzeni, hanem enni! Bár Petrát nem kell félteni, aki látta a versenyalakját az tudja, a megmérettetés után bevitt pluszt ő már előzőleg ledolgozta.

@davidpetraedzo #hellobalaton #siofok #mutimiteszel #versenyutan #fitnessverseny köszönöm a támogatást mindenkinek 💜 @⭐️Reni⭐️ @gaalzoltandoki @Fruzsi.K@ra és akik nem látszanak (@🍀🌪️ 🅅 🅂 🄳 🄸 🌪️🍀🦩 @🐦‍🔥🦩DuliFuli🦩🐦‍🔥 ♬ eredeti hang - 🦩Dávid Petra🦩

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu