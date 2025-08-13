Elképesztő kalóriabombákkal jutalmazta magát Dávid Petra, miután 5 medált nyert a fitneszversenyen

Fagyival kezdett, majd jöttek a további kalóriabombák.
Nem maradt el az eredménye a több hetes kőkemény munkának: Dávid Petra három ezüst és két bronzéremmel zárta a siófoki fitneszversenyt, majd látványosan búcsút intett a versenyétkezésnek. Elképesztő menüt tolt le a Balaton közelében, nem számolva a kalóriákat.
A Házasság első látásra és a Farm VIP című realityből ismert Petrát többen is elkísérték a siófoki megmérettetésre. Szurkolt neki dr. Gaál Zoltán fogorvos, Marica egykori férje, illetve Kovács Reni, Wollner Péter Brumi hajdani felesége is. Kabai András exe a megmérettetést követően két különböző ízű fagyival jutalmazta magát, míg várt a többiekre, majd további elképesztő kalóriabombákkal csillapította az éhségét. A hűsítő finomság után sajtos-tejfölös lángos, aztán melegszendvics, végül pizza zárta a főétkezést – derült ki Dávid Petra TikTok-csatornájára feltöltött videójából. Ettől aztán megjön a kedv, no nem edzeni, hanem enni! Bár Petrát nem kell félteni, aki látta a versenyalakját az tudja, a megmérettetés után bevitt pluszt ő már előzőleg ledolgozta.
