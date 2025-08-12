Érkezik Taylor Swift legújabb albuma, és nem is akárhogy jelentette be

A rajongók igazi őrületbe kerültek, amikor Taylor Swift csatlakozott Travis Kelce-hez és annak bátyjához, a Philadelphia Eagles játékosához, Jason Kelce-hez, hogy egy nagy bejelentést tegyenek a New Heights podcastben.

Jelenleg Taylor Swift uralja a zeneipart, és most újra felrobbantotta az internetet legújabb albumának bejelentésével Fotó: AFP

Taylor Swift mindig meglepi a rajongókat

Az előzetes felvételen az énekesnő egy menta színű aktatáskát tartott a kezében, rajta a „TS” monogrammal. Ebből előhúzott egy pixelesen kitakart bakelitlemezt, majd bejelentette: „Ez az új albumom, The Life of a Showgirl” Jason örömteli sikollyal reagált, Kelce pedig izgatottan kiáltotta: „TS 12!” – utalva arra, hogy ez Swift 12. albuma, amelyet szándékosan 12:12 perckor jelentettek be a 12-én. - írja az Unilad cikkében.

Swift híres arról, hogy tudatosan használja a számokat és a szinkronizálást, mind a bejelentésekben, mind a dalokban. A rajongók nemcsak az új album miatt örülnek, hanem azon is elérzékenyültek, mennyit fejlődött a pár kapcsolata – amelynek kezdete éppen a New Heights-hoz köthető.

A heti sportpodcast 2022 szeptemberében indult, majd közel egy évvel később, 2023 júliusában Kelce először említette Swifttel kapcsolatban: részt vett az Eras Tour egyik koncertjén Kansas Cityben, és megpróbált neki odaadni egy barátságkarkötőt a telefonszámával – de végül csalódottan vette tudomásul, hogy erre nem volt alkalma. Ez az apró pillanat végül mégis ahhoz vezetett, hogy a koncert után kapcsolatba kerültek. A többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem.