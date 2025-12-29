RETRO RÁDIÓ

Kiderült: ekkor búcsúztatják Brigitte Bardot-t

Január 7-én, szerdán tartják Brigitte Bardot gyászszertartását a saint-tropez-i Notre-Dame de l’Assomption templomban, a majd a Riviérán fekvő város "tengeri temetőjében" helyezik végső nyugalomra "magán és bizalmas" temetés keretében - közölte a Brigitte Bardot Alapítvány.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 20:18
Az egyházi szertartást kivetítőkön közvetítik a kikötőben és a város főterén, a place des Lices-en. A saint-tropez-iek és a színésznő csodálói a szertartás után tiszteleghetnek Brigitte Bardot előtt az alapítvány szerint.

Brigitte Bardot
Kiderült mikor búcsúztatják Brigitte Bardot-t. Fotó: Ina via AFP

A szertartás előkészítésén már dolgoznak a kis földközi-tengeri kikötőben, amelyet a filmcsillag azért választott, hogy egyszerű életet éljen a kisvárosban, messze a fényszóróktól és a vitáktól - írja az MTI.

Többen kérni akarják a francia elnöki hivataltól, hogy rendezzenek neki állami temetést, mint 2017-ben Johnny Hallyday rocksztárnak.

Bardot maga La Madrague-ban, az ötvenes évek végén vásárolt birtokán kívánt nyugodni, amely ugyanolyan mitikussá vált, mint a tulajdonosa.

Ezen a halásztanyán hunyt el vasárnap reggel 91 éves korában férje, Bernard d’Ormale mellett.

Brigitte Bardot előre megmondta, hol temessék

"Inkább nyugszom itt, mint a saint-tropez-i temetőben, ahol egy rakás idióta megrongálhatja a szüleim és a nagyszüleim sírját" - mondta a sztár 2018-ban a Le Monde című francia napilapnak.

A polgármesteri hivatal szerint azonban a saint-tropez-i "tengeri" - közvetlenül a tengerparton fekvő - temetőben helyezik végső nyugalomra, miután nem kaptak kérelmet a magánbirtokon tartandó temetéshez. A szertartás időpontját még nem tették közzé.

A Citadella lábánál található temető a Földközi-tengerre néz. Olyan hírességek mellett nyugszik majd, mint első férje, Roger Vadim, aki "azzá tett, ami vagyok" - mondta a színésznő, akit a rendező 1956-ban forgatott És Isten megteremté a nőt című romantikus filmdrámájában szerepeltetett, amely révén Bardot és a halászfalu az újságok címlapjára került.

A Brigitte Bardot Alapítvány, amelyet az állatvédelem, élete nagy ügye céljából hozott létre, amelyért röviddel 40. életéve előtt otthagyta a filmezést, úton van Var megyébe, ahol találkozót tartanak a helyi hatóságokkal.

Helyiek máris morgolódnak, amiért a temetőben helyezik végső nyugalomra, ahol nincs nyugtuk a hírességek, mint Eddy Barcley zeneproducer és Pierre Bachelet énekes sírját kereső turistáktól, akik mindenütt szelfiznek. "Ez temető, nem diszkó!’ - méltatlankodott egy idős saint-tropez-i nő.

A La Madrague-ba vezető utat a rendőrség továbbra is lezárva tartja, a kordon előtt néhány csokor virág és plüssfigurák.

Az újságosoknál a helyi lap, a Var Matin "És Isten magához szólítá a nőt" címmel búcsúznak a filmsztártól és énekestől.

