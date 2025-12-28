Eltávozott egy legenda: meghalt Brigitte Bardot

A The Guardian közölte a szomorú hírt, hogy 91 éves korában elhunyt a legendás francia színésznő, énekesnő és ikon, Brigitte Bardot, aki az 50-es, 60-as évek egyik meghatározó szexszimbóluma volt, és miután hátat fordított a filmgyártásnak, állatjogi aktivistaként tevékenykedett – az nem derült ki, hogy hol, illetve mikor halt meg.

Elhunyt Brigitte Bardot / Fotó: AFP

Az 1934-ben, Párizsban született Brigitte Bardot táncosként kezdte pályafutását, majd modellkedni kezdett és mindenki felfigyelt a szépségére, 1950-ben már címlapon szerepelt tiniként. 1956-ban robbant be a köztudatba az És Isten megteremté a nőt című filmmel, amit az akkori férje, Roger Vadim írt és rendezett – olyan további alkotásokkal vált legendává, mint például A megvetés, Igazság, Különleges történetek vagy az Egy párizsi nő.