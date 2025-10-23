„Nem tudom, melyik bolond indította el ezt az álhírt” – Dühösen cáfolta a pletykákat Brigitte Bardot

Brigitte Bardot halálhírét keltették, melynek forrása egy francia influenszer, aki azt állította, hogy a színésznő elhunyt, és már a koporsót is megrendelték. A színésznő az X-en reagált a róla keringő halálhírre.

Bár Brigitte Bardot három hetet töltött kórházban, ennek ellenére köszöni, jól van, és nagyon is életben van / Fotó: AFP

Brigitte Bardot köszöni szépen, jól van, és nem tervez még távozni az élők sorából

A legendás francia színésznő, Brigitte Bardot kénytelen volt megszólalni, miután hamis hírek kezdtek terjedni róla az interneten, miszerint meghalt. A 91 éves filmsztár az X-en (korábban Twitter) közölte, hogy nagyon is életben van, és kemény szavakkal illette azokat, akik a halálhírét keltették – írta a Mirror.

Nem tudom, melyik bolond indította el ezt az álhírt a halálomról, de biztosíthatok mindenkit, jól vagyok, és eszem ágában sincs távozni

– írta Bardot.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

A pletykák azután indultak el, hogy a színésznőt korábban súlyos betegség miatt kórházba szállították és meg is műtötték. Ekkor egy francia influenszer, Aniss Zitouni (ismertebb nevén Aqababe) azt állította a közösségi médiában, hogy Bardot meghalt, és még a koporsó megrendeléséről is beszélt. A színésznő három hetet töltött egy touloni magánkórházban, majd hazatért saint-tropez-i otthonába, ahol jelenleg is pihen. Szóvivője megerősítette, hogy Brigitte Bardot jól van és lábadozik, bár betegségének részleteit nem hozták nyilvánosságra. Bardot már 2023 júliusában is kapott orvosi ellátást légzési nehézségek miatt a francia Riviérán, miután a férje, Bernard d’Ormale elmondása szerint nem bírta tovább a hőséget. Akkor oxigént kapott, és az állapota gyorsan javult.

Az 1937-ben Párizsban született Brigitte Bardot a ’50-es és ’60-as évek egyik legnagyobb filmsztárja volt. Eredetileg balerinának készült, majd 15 évesen az Elle magazin címlapján tűnt fel. Nemzetközi hírnevet olyan filmekkel szerzett, mint az És Isten megteremté a nőt vagy a Viva Maria!, 1973-ban visszavonult a filmezéstől, hogy az állatvédelemnek szentelje az életét. Karrierje során 47 filmben szerepelt, 60 dalt vett fel, és több zenés darabban is fellépett. Számos díjat kapott mind művészi, mind emberbaráti tevékenységéért.