Elárulta az Exatlon népszerű sztárja, miben más a második terhessége

Szabó-Thomka Hanna az első Exatlon Hungary évadának szereplője volt, pár évvel később az All Starban tért vissza a TV2-re. Nem tudott évadot nyerni, de sokáig versenyben volt, esélyesnek számított, a Kihívók csapatában jeleskedett.

Molnár-Thomka Hanna két Exatlon-évadban is szerepelt, jelenleg a második babáját várja

Fotó: instagram.com/hanna_thomka

A személyi edzőként dolgozó reality szereplő 2022-ben titokban, szűk családi körben ment férjhez. Férje Molnár Damján síedző, az Exatlon sztárja így Molnár-Thomka Hannára változtatta a nevét. Influenszerként is ismert, 50 ezren követik az Instagramon, 2023-ban pedig megszületett első gyermekük, Alana.

Molnár-Thomka Hanna idén újra várandós lett, most közösségi oldalán, Instagram-sztoriban árulta el, hogy a harmadik trimeszterbe lépett. „Már nincsenek rosszulléteim. Ami viszont nem volt egyáltalán az első terhességen alatt az az izomgörcs vagy a fájdalom. Most van. Ezt nem élvezem, viszont minden más rendben van” – írta.

Az Exatlon versenyzője beszámolt a terhességről

Mint írja, a teste változása nem zavarja, mert nem hízott. Csak a hasa változik, és bízik abban, hogy majd a második szülés után is vissza tudja nyerni az alakját. Eddig hasonló a két terhessége, annyiban más az új, hogy voltak „ideges pillanatai”, és tovább tartott az első trimeszteres émelygése és étvágytalansága.

Szinte hétre pontosan ugyanannyi kiló vagyok, mint az első terhesség alatt ilyenkor, úgyhogy nem aggódom.

Molnár-Thomka Hanna az állítja, hogy nem aggódós típus, ha kérdése van, akkor a neten utánanéz vagy megkérdezi a ChatGPT-t.

Bölcsibe még nem viszi a lányát

Mint írta, egyéves múlt a lányuk, és nincs ugyan semmi baja a bölcsődével, de nem tervezi beíratni. „Úgyis rengeteg időt van közintézményben élete során, az első három évben legyen itthon legalább” – vélekedett. A baba nagyon békés, nyugodt, nem sírós, mindenhova tudja vinni magával.

Van segítségem, az összes nagyszülő nagyon lelkes és bármikor segítenek

– írta az oldalán az Exatlon szereplője. Másfél év lesz a két gyerek közt, szerinte az nem kevés. Nem viselte meg az első terhessége, ezért úgy érezte, hogy „minek várni”, ha úgyis szerettek volna testvért az első gyermeknek. Azt is elárulta, hogy fiút várnak, aki magyar nevet kap, de csak szülés után leplezi le, mit találtak ki férjével.