Exkluzív interjú: így érzi magát a szülés előtt az Exatlon sztárja

Az Exatlon egykori Kihívója, Molnár-Thomka Hanna márciusban jelentette be, hogy szülői örömök elé néznek férjével. A gyönyörű kismama a napokban azt is megosztotta követőivel, hogy már csak pár nap választja el attól, hogy a karjában tarthassa a kislányát. Hanna most a lapunknak azt is elárulta, milyen érzések vannak benne a szülés előtt.

Elárulta, hogy érez a szülés előtt az Exatlon sztárja, Szabó-Thomka Hanna (Fotó: Instagram)

Nem érez mást, csak örömöt

Hanna nagyon kiegyensúlyozott kismama, így a szüléssel kapcsolatban is csak pozitívan gondolkodik:

Hamarosan megszületik az első gyermekem, ami minden tekintetben óriási dolog. Számomra egyértelmű volt mindig is, hogy szeretnék gyerekeket. Azt, hogy konkrétan mikor, nem terveztem meg, de jobb fiatalon ez tény. Minden általánosan történt, házasság, majd a várandósság, és most pár nap és megszületik a kislányunk. Számomra a gyerekvállalás annyira természetes dolog, hogy az örömön kívül semmi mást nem érzek. Nem vagyok aggódós típus, nem görcsöltem rá a tipikus várandós tünetekre sem, illetve nem hallgattam semmilyen rémtörténeteket ezzel kapcsolatban. Ez egy hosszú, de szép kilenc hónap volt, amit igyekeztem boldogan megélni.

„A szülés egyébként Magyarországon egy eléggé megosztó témakör, és azt hiszem nincs is jó válasz arra a kérdésre, hogy »Hogy tervezed a szülést?« Természetes szülést szeretnék, állami kórházban, és gyors regenerációt. Ilyenkor sokan aggódnak, elkezdenek mesélni élményeket, általában rosszakat, ezeket azonnal le is zártam, nem hallgattam meg semmi ilyesmit, én így szeretném és bízom benne, hogy így lesz” – tette még hozzá.

Molnár-Thomka Hanna és férje márciusban jelentették be, hogy kislányt hord a szíve alatt, aki hamarosan meg is érkezik (Fotó: Instagram)

Az Exatlon sztárja könnyedén vette az akadályokat

Ugyan nem sokan mondhatják ezt el magukról, de Hanna számára még szinte gyorsnak is tűnt ez a kilenc hónap. Persze, abban, hogy ilyen könnyedén kezelte a várandósságot rengeteget segített neki a sport és az egészséges életmód.

A terhességem könnyű volt, viszonylag gyorsnak éltem meg, és kevés általános tünetem is volt. A kezdeti rosszullétek és fáradékonyság természetesen pár hónapig fennállt, de utána visszatért az energiám és az utolsó másfél hónapot leszámítva nem sok mindenben gátolt a babavárás. A női test egy erős, nagyon jól megtervezett szervezet, aminek feladata a baba kihordása majd megszülése, de ehhez előtte karban kell tartani. Én erre egész életemben figyeltem, hogy egészségesen éljek, rendszeresen sportoljak és változatosan étkezzek. Ezt meghálálja a test, amikor kell. Persze függ a genetikától is a babavárás milyensége, de amit lehet, érdemes rásegíteni és a testet és lelket egy életen át rendben tartani

– árulta el.