Hatalmas az öröm: hamarosan megszületik az Exatlon sztárjának kisbabája, elkezdődött a visszaszámlálás

Ahogy már korábban megírtuk Molnár-Thomka Hanna az Exatlon Hungary egykori Kihívója 2022 októberében ment hozzá párjához, Molnár Damjánhoz. Az edzőként és testnevelés tanárként tevékenykedő pár idén március elején jelentette be, hogy első gyermeküket várják, sőt nem sokkal később az is kiderült, hogy a kismama kislányt hord a szíve alatt. Most pedig már arról számolt be, hogy hamarosan megszületik a pici.

Hamarosan megszületik az Exatlon Hungary sztárjának első gyermeke (Fotó: Instagram)

Hanna az Instagram-oldalán mutatta meg, hogy már milyen nagy a pocakja, hiszen a terhessége utolsó hónapjába lépett.

Még 3 hét

– írta a fotóhoz, amin nemcsak a gyönyörű kismama, hanem a meghitt babaszoba egy kis részlete is látszik.

A kicsi leendő birodalmába egy külön videón is bepillantást engedett a követőinek, ami szintén a 24 óráig elérhető Instagram-történetében látható. A szobában a bézses, természetes színek uralkodnak, és egyértelműen látszik, hogy a szülei hatalmas szeretettel várják a pici lányt.

A gyönyörű sportoló az Instagramon jelentette be, hogy elkezdődött a visszaszámlálás (Fotó: Instagram)

Az Exatlon sztárjának hiányzik a sport

A leendő édesanya ugyan nagyon várja kislányát, akinek a nevét egyelőre nem árulta el, de azért azt is bevallotta, bizony a terhesség végére nagyon hiányzik neki a testmozgás:

„Szaladnak a hetek! Bár be kell vallanom hiányoznak a sportos szettek és egy jó edzés.”

Ennek ellenére Hanna csodásan éli meg ezt az időszakot, amiről korábban szintén az Instagram-oldalán számolt be.

Ez egy nagyon jó időszak az életemben. A babavárás olyan nyugodtságot hozott, hogy nagyon kiegyensúlyozottnak érzem magam folyamatosan

— írta az egyik fotójához.