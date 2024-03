Az Exatlon sztárja elárulta, kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt

Felejthetetlen élményeket szereztek mindazok, aki versenyzőként szerepeltek az Exatlon című műsorban. Thomka Hanna ráadásul két évadban is harcolt a Kihívók csapatában, az első és az All Star évadban is küzdött a kőkemény akadálypályákon. Ráadásul mind a kétszer kint ünnepelte születésnapját is azzal a boldog tudattal, hogy itthon szerelmével bepótolnak majd mindent.

Nagy bejelentést tett Thomka Hanna

Miután az All Star évad véget ért Thomka Hanna számára és haza tért Dominikráról, kedvesével belevetették magukat az esküvő szervezésébe. Párjáról egyébként a TV2 nagy sikerű műsorában annyira nem mesélt semmit a csapattársainak sem, hogy sokan meglepődtek, amikor kiderült: férjez ment. Az Instagram oldalára feltöltött fotók szerint a gyönyörű Kihivó szexi fehér nadrágkosztümben mondta ki azt a bizonyos boldogító igent. A fotóhoz csupán annyit írt:

Én ott leszek, mikor feladnád Amikor a fejedet lehajtanád Én már nem hagylak el, mert Az életem összenőtt veled teljesen.

Március elején pedig férjével közös fotóval és ultrahang képpel jelentették be, hogy megtörtént, amit már nagyon vártak: úton van első közös gyermekük. Hanna és szerelme tegnap pedig a manapság nagyon divatos gender partin tudták meg, majd tudatták a követőkkel is, hogy kislányuk lesz. A rövid ideig megtekinthető Insta sztori videóban feltűnik a kismama imádott magyar vizslája is, aki gazdája szerint születendő gyermeke legjobb barátja lesz.