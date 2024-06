Csodálatos fotó! Ilyen nagy már az Exatlon sztárjának várandós pocakja

A sport reality eddigi mind a négy évada hatalmas népszerűségnek örvendett, a versenyzők magánélete pedig mai napig izgalomban tartja a műsor nézőit. Az Exatlon egyik közönségkedvence, Szabó-Thomka Hanna is nagy rajongótábort szerzett a szereplésével, aki közösségi oldalán jelentette be az örömhírt március elején: kisbabát vár.

Az Exatlon gyönyörű sztárja imád kismama lenni (Fotó: Instagram)

Szexi kismama az Exatlon sztárja

A TV2 nagy sikerű műsorának első évadában ismerték és szerették meg hamar a televíziónézők a Kihívók erősségét, Szabó-Thomka Hannát. Az Exatlon szépsége 2022-ben az All Star évadban is lehetőséget kapott, de hamar kiesett, pánikrohamokkal küzdött. Nem is bánta, hogy el kellett hagynia Dominikát, mert itthon várta élete szerelme és közös vizslájuk. Hanna gyorsan túl tette magát a rossz élményeken és csak a munkájára és a magánéletére koncentrált. Szintén sportoló párja nem sokkal később megkérte a kezét és 2023. április 22-én egy bensőséges, szűk körű esküvőn kimondták egymásnak a boldogító igent. A rajongók imádták Hanna hagyományosnak nem mondható, letisztult menyasszonyi kosztümjét. A nagy napon természetesen vizslájuk is ott volt, aki egyébként az elsők közt tudta meg, amit gazdija márciusban bejelentett, hogy érkezik egy újabb családtag.

Az Exatlon gyönyörű sztárja múlt héten kismama fotózáson járt, aminek végeredményét megosztotta rajongóival. A posztból kiderült, Hanna várandóssága eddig nagyon nyugodt, imádja minden pillanatát.

Szerettem volna pár különleges képet erről az időszakról, de nem gondoltam volna, hogy ennyire a személyiségemhez passzoló képeket tudunk készíteni. Mindenképpen ezt a kicsit modern, vagány és csajos képeket szerettem volna, és tökéletesen sikerült!

- írta a képekhez Hanna.