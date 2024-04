Van rá esély? Visszakövetelik a nézők az Exatlont

Szinte napra pontosan két éve, hogy drámai küzdelem után kihirdették az Exatlon All Star női, majd férfi győztesét. Szente Gréti és Jósa Danny a mai napig beleborzonganak az emlékbe, amikor magasba emelhették a 15 millió forinttal és hatalmas dicsőséggel járó trófeát. A sportreality negyedik évada után a TV2 pihenőre küldte nagy sikerű műsorát, amit a nézők egyre jobban hiányolnak és visszakövetelnek a képernyőre…

Az Exatlon All Star versenyzői is szívesen visszamennének Dominikára (Fotó: TV2)

Újra lesz Exatlon?

A TV2 sportreality műsora 2019-ben indult, és négy évadon keresztül a tv-készülékek elé ültette az embereket. A török licencen alapuló, és a világ több országában hosszú éveken keresztül sikert arató Exatlon itthon is hamar beszippantotta a nézőket. Már eleve a gyönyörű forgatási helyszín, Dominika megnyerő volt, de ahogy kezdték megismerni a szereplőket és ahogy a képernyőn végigkövették a drámai küzdelmeket, mindenkinek meglett a maga kedvence. Sőt, a két csapatnak, a Kihívóknak és a Bajnokoknak kemény szurkolótáboruk alakult ki minden évadban, és az akadálypálya is annyira megihletett sokakat, hogy Exatlon-pályák épültek országszerte. Az első három széria műsorvezetője, Palik László egyszerűen szerelmes volt ebbe a formátumba, ami szerinte nem csak izgalmas, de nevelő hatású is.

„Iszonyatosan fontosnak tartom, hogy legyenek igazodási pontok a fiatalemberek számára. Mert ahogy mi viselkedünk, azzal példát mutatunk…” – mondta korábban Palik László. „Példával, pozitív példával lehet edukálni. Ezért aztán borzalmasan fontosnak tartom az exatlonisták szerepét. Mert ha elkezdik őket megszeretni, a teljesítményük, karakterük, viselkedésük okán, akkor pozitív példa hordozói. Ezért fontos a verseny utáni életük is: ők a hírvivőink.”

Az biztos, hogy a Bajnokok és Kihívók sztárjai nem csak felejthetetlen emlékekkel tértek haza Dominikáról, de mai napig tart a hírnevük.

Az All Star évad férfi döntőjének kétéves évfordulóján a győztes Jósa Danny megható posztban emlékezett meg a műsorról, ami sorsfordító hatású volt számára. A poszt alatt újra beindultak a rajongók, akiknek már nagyon hiányzik kedvenc sportvetélkedőjük. Szóval hogy lesz-e újra Exatlon, már csak a TV2-n múlik.

„Mennyire szurkoltam neked. Nagyon örülök hogy te nyerted, sose felejtjük el. Rohan az idő, itt az ideje az új évadnak”

„Csak a Bajnokok és a Kihívók összecsapásai miatt tartok tévét, már nagyon hiányzik”

„Remélem lesz új évad, mert a párom azt az egy műsort hajlandó nézni velem”

„Írjunk petíciót, szerezzük vissza az Exatlont, ez az egy értelmes műsor volt a sok unalmas tehetségkutató mellett!”

„Újra nézném a nagy kedvenceimet is, Busa Gabi, Szabó Franci, Mórádi Zsolti, de egy új évaddal is kibékülnék, csak legyen már újra Exatlon”