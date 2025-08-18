RETRO RÁDIÓ

Nem kertelt Tücsi, elárulta, hogy állnak most: "Nagyon rosszul…"

Őszinte vallomást tett a sztáranyuka.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 14:00
youtuber Aryee Claudia Dedei influenszer Tücsi iskola kislány

Tücsi néven vált híresség Aryee Claudia Dedei, aki televíziós műsorvezetőként, Youtuberként és influenszerként tett szert hírnévre. A ghánai származású Tücsi egy kislány büszke édesanyja, akivel jelenleg - miután viharos gyorsasággal közeledik a nyár vége, ezzel együtt pedig az iskola is hamarosan újra kinyitja kapuit -, épp gőzerővel készülődnek a tanév kezdetére.

Az idén kezdi el az iskolát Tücsi kislánya / Fotó: Bánkúti Sándor

Olyan, mintha csak tegnap tartottam volna először a karomban…  És most már iskolába készülünk. Megvan a táska, sorra pipáljuk az osztályfőnöki lista tételeit, és közben csak arra gondolok: pár hét, és Narusnak becsengetnek. Az idő tényleg repül!

- írta az Instagram-oldalán Tücsi meghatottan, mialatt egy videót is csatolt: ezen a lánya látható, még kisbabaként, majd ezután már azt mutatta meg, ahogy épp beszerzik az iskolaszereket.

Korai keléssel hogy álltok?

- firtatta a kommentszekcióban az egyik követő, és amire a sztáranyuka rendkívül őszinte választ adott.

Nagyon rosszul…

- ismerte be. Habár, ami igaz, az igaz, ezzel sokunknak felnőttként is időnként meggyűlik a baja, és remélhetőleg Narus hamar belerázódik az új rendbe.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu