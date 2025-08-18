Nem kertelt Tücsi, elárulta, hogy állnak most: "Nagyon rosszul…"

Tücsi néven vált híresség Aryee Claudia Dedei, aki televíziós műsorvezetőként, Youtuberként és influenszerként tett szert hírnévre. A ghánai származású Tücsi egy kislány büszke édesanyja, akivel jelenleg - miután viharos gyorsasággal közeledik a nyár vége, ezzel együtt pedig az iskola is hamarosan újra kinyitja kapuit -, épp gőzerővel készülődnek a tanév kezdetére.

Az idén kezdi el az iskolát Tücsi kislánya / Fotó: Bánkúti Sándor

Olyan, mintha csak tegnap tartottam volna először a karomban… És most már iskolába készülünk. Megvan a táska, sorra pipáljuk az osztályfőnöki lista tételeit, és közben csak arra gondolok: pár hét, és Narusnak becsengetnek. Az idő tényleg repül!

- írta az Instagram-oldalán Tücsi meghatottan, mialatt egy videót is csatolt: ezen a lánya látható, még kisbabaként, majd ezután már azt mutatta meg, ahogy épp beszerzik az iskolaszereket.

Korai keléssel hogy álltok?

- firtatta a kommentszekcióban az egyik követő, és amire a sztáranyuka rendkívül őszinte választ adott.

Nagyon rosszul…

- ismerte be. Habár, ami igaz, az igaz, ezzel sokunknak felnőttként is időnként meggyűlik a baja, és remélhetőleg Narus hamar belerázódik az új rendbe.