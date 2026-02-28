A világ legkisebb tangájába bújt Rubint Réka! – Szívfájdítóan szexi fotón a bombázó
A fitneszkirálynő sosem látott dögös fotókat osztott meg magáról közösségi oldalán. Rubint Réka tökéletes alakjáért megőrül az internet!
Rubint Réka alakja még sosem volt ennyire szexi, a sportoló falatnyi tangában és tűzpiros bikiniben pózol legújabb Instagram-bejegyzésében. Felrobbant tőle az internet.
Rubint Réka szexi fotókkal motiválja követőit
Közeleg a tavasz, Rubint Réka pedig merész fotókkal hozta el a fülledt időt. A fitneszguru Instagram-oldalán osztott meg követőivel egy 17 évvel ezelőtt, 2009-ben készült fotósorozatot, amely második gyermeke, Schobert Norbi Jr. születése után négy évvel készült.
A képeken Réka egy fekete sportautó előtt pózol tűzpiros bikiniben, magassarkúban, átlátszó harisnyában és egy apró tangában a kamera előtt.
A bejegyzés mellé egy leírást is adott:
Amikor elfogy a motivációd, vegyél elő néhány fotót 2009-ből
– írta a sztár, a kommentszekció pedig néhány perc alatt felrobbant. Rubint Réka rajongói elhalmozták bókokkal a sportolót, akinek formás alakját több ezren irigylik.
Ez eszméletlen, bomba, csodanő
– írta egy követő.
Semmit sem változtál azóta
– jegyezte meg egy másik.
Már akkor is példakép voltál, imádlak
– érkeztek a kommentek.
Rubint Réka arca smink nélkül is gyönyörű
És milyen igaza van a kommentelőknek! Rubint Réka gyermekei megszületése után sem hagyott fel a testszépítéssel. Alakreform foglalkozásai és egészséges étrendje a bizonyíték rá, hogy 3 gyermek után is elérhetjük fénykorunk elképesztő formáját.
A fitneszedző nem először varázsolja el rajongóit a közösségi médiában, nemrég igazi retró hangulatú képeken mutatta meg magát fehérneműben, míg máskor bebizonyítja, hogy természetes arca, smink nélkül is éppen olyan gyönyörű, mintha a hollywoodi vörös szőnyegre készülne. Egy dolog pedig biztos: Rubint Réka férjét, Schobert Norbertet ma sokan irigylik a közösségi platformokon.
