A világ legkisebb tangájába bújt Rubint Réka! – Szívfájdítóan szexi fotón a bombázó

A fitneszkirálynő sosem látott dögös fotókat osztott meg magáról közösségi oldalán. Rubint Réka tökéletes alakjáért megőrül az internet!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 20:30
szexi rubint réka alakreform fehérnemű

Rubint Réka alakja még sosem volt ennyire szexi, a sportoló falatnyi tangában és tűzpiros bikiniben pózol legújabb Instagram-bejegyzésében. Felrobbant tőle az internet.

Rubint Réka alakja sosem volt ilyen dögös
Rubint Réka fia születése utáni fotókat mutatott, megőrülnek érte a rajongók (Fotó: archív / hot magazin)

Rubint Réka szexi fotókkal motiválja követőit 

Közeleg a tavasz, Rubint Réka pedig merész fotókkal hozta el a fülledt időt. A fitneszguru Instagram-oldalán osztott meg követőivel egy 17 évvel ezelőtt, 2009-ben készült fotósorozatot, amely második gyermeke, Schobert Norbi Jr. születése után négy évvel készült.

A képeken Réka egy fekete sportautó előtt pózol tűzpiros bikiniben, magassarkúban, átlátszó harisnyában és egy apró tangában a kamera előtt.

A bejegyzés mellé egy leírást is adott: 

Amikor elfogy a motivációd, vegyél elő néhány fotót 2009-ből

– írta a sztár, a kommentszekció pedig néhány perc alatt felrobbant. Rubint Réka rajongói elhalmozták bókokkal a sportolót, akinek formás alakját több ezren irigylik.

 

Ez eszméletlen, bomba, csodanő

– írta egy követő.

Semmit sem változtál azóta

– jegyezte meg egy másik.

Már akkor is példakép voltál, imádlak

– érkeztek a kommentek.

Rubint Réka arca smink nélkül is gyönyörű

És milyen igaza van a kommentelőknek! Rubint Réka gyermekei megszületése után sem hagyott fel a testszépítéssel. Alakreform foglalkozásai és egészséges étrendje a bizonyíték rá, hogy 3 gyermek után is elérhetjük fénykorunk elképesztő formáját.

A fitneszedző nem először varázsolja el rajongóit a közösségi médiában, nemrég igazi retró hangulatú képeken mutatta meg magát fehérneműben, míg máskor bebizonyítja, hogy természetes arca, smink nélkül is éppen olyan gyönyörű, mintha a hollywoodi vörös szőnyegre készülne. Egy dolog pedig biztos: Rubint Réka férjét, Schobert Norbertet ma sokan irigylik a közösségi platformokon.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
