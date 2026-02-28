A világ legkisebb tangájába bújt Rubint Réka! – Szívfájdítóan szexi fotón a bombázó

Rubint Réka alakja még sosem volt ennyire szexi, a sportoló falatnyi tangában és tűzpiros bikiniben pózol legújabb Instagram-bejegyzésében. Felrobbant tőle az internet.

Rubint Réka fia születése utáni fotókat mutatott, megőrülnek érte a rajongók (Fotó: archív / hot magazin)

Rubint Réka szexi fotókkal motiválja követőit

Közeleg a tavasz, Rubint Réka pedig merész fotókkal hozta el a fülledt időt. A fitneszguru Instagram-oldalán osztott meg követőivel egy 17 évvel ezelőtt, 2009-ben készült fotósorozatot, amely második gyermeke, Schobert Norbi Jr. születése után négy évvel készült.

A képeken Réka egy fekete sportautó előtt pózol tűzpiros bikiniben, magassarkúban, átlátszó harisnyában és egy apró tangában a kamera előtt.

A bejegyzés mellé egy leírást is adott:

Amikor elfogy a motivációd, vegyél elő néhány fotót 2009-ből

– írta a sztár, a kommentszekció pedig néhány perc alatt felrobbant. Rubint Réka rajongói elhalmozták bókokkal a sportolót, akinek formás alakját több ezren irigylik.

Ez eszméletlen, bomba, csodanő

– írta egy követő.

Semmit sem változtál azóta

– jegyezte meg egy másik.

Már akkor is példakép voltál, imádlak

– érkeztek a kommentek.

Rubint Réka arca smink nélkül is gyönyörű

És milyen igaza van a kommentelőknek! Rubint Réka gyermekei megszületése után sem hagyott fel a testszépítéssel. Alakreform foglalkozásai és egészséges étrendje a bizonyíték rá, hogy 3 gyermek után is elérhetjük fénykorunk elképesztő formáját.

A fitneszedző nem először varázsolja el rajongóit a közösségi médiában, nemrég igazi retró hangulatú képeken mutatta meg magát fehérneműben, míg máskor bebizonyítja, hogy természetes arca, smink nélkül is éppen olyan gyönyörű, mintha a hollywoodi vörös szőnyegre készülne. Egy dolog pedig biztos: Rubint Réka férjét, Schobert Norbertet ma sokan irigylik a közösségi platformokon.