Megható vallomás az Alakreform bálon: Schobert Norbi mindenkit meglepett

Schobert Norbi és Rubint Réka neve évtizedek óta összeforrt az egészséges életmóddal, a motivációval és az Alakreform közösséggel. A házaspár nemcsak edzésekkel és táborokkal segíti követőit, hanem olyan eseményekkel is, ahol a mozgás mellett az emberi kapcsolatok és az értékek is középpontba kerülnek.

Schobert Norbi és Réka évtizedek óta segíti a fogyni vágyókat, Alakreform Tábor és a Bál is minden évben megrendezésre kerül (Fotó: Facebook)

Schobert Norbi megható nosztalgiája

Az Alakreform Bál már hosszú évek óta különleges eseménynek számít a közösség életében. Idén azonban Schobert Norbi számára még személyesebb jelentőséggel bírt. Egy hosszú, érzelmekkel teli bejegyzésben osztotta meg, mit jelent számára ez az este. Felidézte nevelőapját, akitől megtanulta az elegancia és az önbecsülés fontosságát.

Gyermekkoromban volt egy nevelőapám. Zoli Fater. Egyszerű volt. Tűzszerész harckocsizó alhadnagy, később vízvezeték-szerelő. Minden vasárnap frissen borotválkozott, éreztem a Barbon illatát. Vasalt ing, nyakkendő, öltöny. Beültünk a Zsiguliba, és elvitt minket ebédelni. Ki voltunk mind öltözve

– idézte fel Norbi.

Norbi hiányolja a bálokat a mai világból, szerinte rendkívül fontosak az ilyen jellegű események, és a hagyományok tisztelete (Fotó: Végh István)

Norbi szerint ezek az élmények alapozták meg benne azt, hogy az embernek tisztelnie kell önmagát és a családját.

Ma már egyre kevesebb a bál, egyre kevesebben tisztelik meg önmagukat és a családjukat egy igazi eseménnyel. Otthon bámulják a telefont, a Netflixet, papucsban, melegítőben, és kirendelik a futárt

– mondta.

A fitneszguru szerint ezek az alkalmak ma már ritkák, pedig óriási jelentőségük lenne.

„Hova lett az öntisztelet, a másik tisztelete, az elegancia, a falra kitehető családi fotók?” – tette fel a kérdést.

Hála, mint életfilozófia

A bál nemcsak megható pillanatokat, hanem valódi ünneplést is hozott. Az esten rengetegen vettek részt, akik hosszú évek óta követik az Alakreform programjait. A cél ezúttal is az volt, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, feltöltődjenek és közösségben legyenek. Norbi szerint a bálok pontosan erről szólnak: együtt lenni, megállni egy pillanatra, és értékelni azt, ami van.

„Otthon ülni bárki tud, de kiöltözni, együtt ünnepelni, emléket gyűjteni, az már döntés kérdése” – vallotta a sztár.