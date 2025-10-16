Schobert Norbi: Az ország legnagyobb és legfittebb közösségét építjük

Fontos számodra az egészséges életmód? Éppen az életmódváltás küszöbén állsz? Támogató közösségre vágysz, ahol megoszthatod a tapasztalataidat másokkal anélkül, hogy „bullyingolástól” kéne tartanod? Netán egy Digitális Polgári Kört keresel, ahol mindezt egyszerre kaphatod meg olyan emberektől, akik pont úgy gondolkodnak, mint te? Akkor Rubint Réka és Schobert Norbi téged is vár a Fitt Magyarország Digitális Polgári Körbe, ami egy politikamentes, tisztán az egészséges és fitt életmód népszerűsítésére szolgáló kör. Schobert Norbi ráadásul egy lehetőséget is kínál, nyolc szerencsés és elszánt jelentkező számára. Erről és a Rékával alapított DPK-ról a fitneszguru mesélt a Borsnak.

Rubint Réka és Schobert Norbi Digitális Polgári Kört alapítottak (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbi: A Digitális Polgári Körünk azok számára is vonzó lehet, akik szeretnék kerülni a politikát

„A Fitt Magyarország Digitális Polgári Kör célja pontosan ugyanaz, amit évtizedekkel ezelőtt a zászlómra tűztem és amit Rékával közösen képviselünk, amióta csak keresztezte egymást az utunk. Vagyis egy fittebb és egészségesebb magyar társadalom elérése. A közösen alapított Digitális Polgári Körünk azok számára is vonzó lehet, akik szeretnék kerülni a politikát, hiszen a mi épülő közösségünk ténylegesen és kizárólagosan az egészséges életmód köré épül.”

Nagy szertetettel várunk tehát mindenkit és bárkit. Szeretnénk felépíteni Magyarország legnagyobb, egészségtudatos közösségét.

„Országszerte szervezünk majd ingyenes ducitréningeket és alakreformórákat” – kezdte a Borsnak Schobert Norbi.

Rubint Réka és Schobert Norbi alapítótagokat várnak a Fitt Magyarország Digitális Polgári Körbe (Fotó: TV2)

„Szeretnénk a lehető legelszántabb embereket megtalálni”

Ha pedig ránézünk a Fitt Magyarország Digitális Polgári Kör oldalára, láthatjuk, hogy az alapítótagok között egyelőre csak Rubint Réka és Schobert Norbi szerepelnek, vagyis nyolc alapítótag még hiányzik. Nos, Norbi most lehetőséget kínál arra, hogy alapítótagként csatlakozzon hozzájuk nyolc szerencsés. „A Fitt Magyarország Digitális Polgári Kör abban is különleges, hogy még keressük az alapítótagokat. Szeretnénk a lehető legelszántabb embereket megtalálni, így hamarosan jelezni fogjuk a közösségi felületeinken, hogy hova küldhetik az önéletrajzaikat azok, akik szeretnének alapítótagként velünk dolgozni egy fittebb Magyarországért” – tette hozzá Schobert Norbi.