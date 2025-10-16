"Lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés" - Megalakult a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör

,,Örömmel jelentjük be, hogy elindítjuk a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kört, amellyel nemcsak életmódunkat, de közösségünket is formába hozzuk! Célunk, hogy a közösség erejével inspirációt, motivációt és támogatást adjunk mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a mozgás és az egészséges életforma nem csupán a saját életünk, de országunk jövőjét is erősebbé, egészségesebbé teheti" – írja Schobert Norbert és Rubint Réka a legújabb DPK hivatalos oldalán.

A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör egy politikamentes DPK, melynek célja az ideológiai táborokon átívelő egészségmegőrzés. Fotó: Mediaworks Archív

A Fitt Magyarország nem álom, hanem küldetés. Nem ígéret, hanem cselekvés. Nem luxus, hanem életmentő valóság. Rubint Réka és Schobert Norbi vár téged is a csapatba — kapd fel a sportcipőt, és csatlakozz! Hitvallásunk egyszerű, mégis erős: testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés

– Norbi és Réka, akiknek életműve a bizonyíték arra, hogy a helyes táplálkozás, a mozgás, és a kitartás százezrek életét képes megváltoztatni.

Norbi több százezres közönségnek bizonyította, hogy a túlsúly legyőzhető, és ő volt az első Európában, aki sikerre vitte a szénhidrátcsökkentett, életmódváltást támogató programot. A ’90-es évek végén a Duci Tréninggel azoknak adott bátorítást, akiknek legnagyobb szükségük volt rá, hogy új életet kezdjenek.

Réka ereje, nőiessége és elhivatottsága szintén páratlan: évtizedek óta mozgósít tízezreket élőben és online, fiatalokat és időseket egyaránt. Neve a kitartás, a szépség és az egészség harmonikus összhangjának szimbóluma. Nem csupán edző, hanem példakép és támasz, aki megmutatta, hogy a szeretettel és következetességgel irányított közösség képes valódi változást hozni.

A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör küldetése: