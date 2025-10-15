,,Nálunk van helye kritikus hangnak" - Dopeman saját Digitális Polgári Kört alapított

Dopeman szerdán reggel a TV2 stúdiójában, Szabó Zsófival és Istenes Lászlóval beszélgetve jelentette be: úgy döntött, létrehozza saját Digitális Polgári Körét, DopeArcok – „A csendes többség” néven. A rapper korábban az elsők között csatlakozott a Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor által alapított Digitális Polgári Körhöz is.

Dopeman szerdán reggel a TV2 stúdiójában jelentette be a legújabb DPK-t Fotó: Bors / Bors

Az alap körhöz csatlakoztam, de sokan mondták, hogy legyen egy saját Polgári Köröm is. Hát lett! Ehhez tíz alapítótagot kellett találnom és miután összeállt a brigád, most kezdődött el a Polgári Kör professzionális fejlesztése. Az alapítok között vannak ismert és kevésbé ismert arcok is. Nem volt célom, hogy celebritásokkal pakoljam tele. Sok olyan Digitális Polgári Kör van, melyekben szakmai kérdésekkel foglalkoznak, vagy éppen egy konkrét, társadalmi kérdést feszegetnek. Én inkább egy kicsit spirituális szintre emelném ezt a történetet. A cél, hogy segítsem a társadalmi megbékélést. Nálunk van helye kritikus hangnak és van helye kormánypárti hangnak is. Az első számú szempont, hogy legyen épkézláb, normális beszélgetés emberek között. Függetlenül attól, hogy milyen eszmét vallanak, milyen valláshoz tartoznak, vagy milyen a pártállásuk

– nyilatkozta Pityinger László Dopeman a Bors szerint.

Dopeman: ez nem csak kormánypárti arcoknak szól

Dopeman elmondta, hogy a DopeArcok – „A csendes többség” Digitális Polgári Kör létrehozása előtt személyesen találkozott Orbán Viktorral, aki megerősítette számára, hogy az ellenzéki hangoknak is helye van a Polgári Körökben zajló eszmecserében vagy vitában.

Beszélgettem a miniszterelnök úrral és maximálisan egyet is értettünk abban, hogy a DPK nem kizárólag kormánypárti arcoknak szól. Bárki csatlakozhat, aki szeretné megteremteni az emberi gang feltételeit. Pontosan ez az elgondolás az, amiért én csatlakozni tudtam a kezdeményezéshez

– magyarázta Dopeman.

Én egy pragmatikus ember vagyok és az én szavazatomért meg kell harcolni. Ugyanakkor elismerem Orbán Viktor képességeit és kvalitásait és adott esetben a történelmi nagyságát. Mert úgy látom, hogy lesz neki. Egyszerűen a realista látásmód alapján zajlanak a dolgok. Megtanultam az életet annak látni, ami…

- tette hozzá.