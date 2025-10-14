A magyar miniszterelnök összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A Digitális Polgári Körök alapítói között több ismert ember is található. Így például Gregor Bernadett az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör, Kucsera Gábor a Drogellenes Digitális Polgári Kör, Reviczky Gábor pedig a Vadász Digitális Polgári Kör tagja. A népszerű énekes, Korda György szintén tag, ő az Ulti Digitális Polgári Kört erősíti.

Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör, Korda György is csatlakozott (Fotó: Mate Krisztian)

Mint írják: az ulti több mint egyszerű kártyajáték: egy igazi társas élmény, amely stratégia alkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost, akivel lehet, hogy egy csapatban leszünk a következő partiban.

Fotó: Ripost

Az izgalom a folyamatos döntési helyzetekben rejlik: mikor blöfföljünk, mikor játsszunk merészebben, és hogyan olvassuk ki a leadott lapokból a másik játékos taktikáját. Az ulti különleges hangulatot ad a közös játékélménynek, hiszen a kombinációk és az intuíció összhangja minden egyes körben új kihívás elé állít. A játék nemcsak a kártyák, hanem a kommunikáció, a megértés és a csapatmunka művészete is!