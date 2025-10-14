RETRO RÁDIÓ

Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör, Korda György is csatlakozott

Mutatjuk, hogy csatlakozhatsz a legendás énekest is a soraiban üdvözlő polgári körhöz!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.14. 10:56
Módosítva: 2025.10.14. 11:52
Korda György Digitális Polgári Kör ulti

A magyar miniszterelnök összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A Digitális Polgári Körök alapítói között több ismert ember is található. Így például Gregor Bernadett az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör, Kucsera Gábor a Drogellenes Digitális Polgári Kör, Reviczky Gábor pedig a Vadász Digitális Polgári Kör tagja. A népszerű énekes, Korda György szintén tag, ő az Ulti Digitális Polgári Kört erősíti.

20231210_sztarban_02455_MK_MW_bulvar
Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör, Korda György is csatlakozott (Fotó: Mate Krisztian)

Mint írják: az ulti több mint egyszerű kártyajáték: egy igazi társas élmény, amely stratégia alkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost, akivel lehet, hogy egy csapatban leszünk a következő partiban.

digitális polgári kör, dpk
Fotó: Ripost

Az izgalom a folyamatos döntési helyzetekben rejlik: mikor blöfföljünk, mikor játsszunk merészebben,  és hogyan olvassuk ki  a leadott lapokból a  másik játékos  taktikáját. Az ulti különleges hangulatot ad a közös játékélménynek, hiszen a kombinációk és az intuíció összhangja minden egyes körben új kihívás elé állít. A játék nemcsak a kártyák, hanem a kommunikáció, a megértés és a csapatmunka művészete is! Csatlakozz te is ITT!

 

