Korda György 45 éve szerelmes a feleségébe: „Közösek nemcsak a gondolataink, de az ízlésünk is”

Korda György és Balázs Klári neve már teljesen összefonódott, ami nem is csoda, hiszen a pár 45 éve él együtt boldogan. Az énekes most elárulta, mi a titka egy ilyen hosszú házasságnak, és elmondta, szerinte hol tartana most a karrierje, ha nem jön a nagy szerelem.

Balázs Klári Korda György szerelme és múzsája már évtizedek óta, talán már nem is énekelne, ha ő nincs (Fotó: MTVA / Madaras-Czinszky Andrea)

Korda György felesége nélkül ma már talán nem is lenne énekes elmondása szerint, ugyanis Klári hozta meg neki azt a lendületet, amivel még ma is színpadra áll.

„Már 45 éve vagyunk együtt, én 68 éve énekelek, ezek olyan hihetetlen nagy számok, hogy még kimondani is sok. De idén megpróbálom valamivel Klárit meglepni, mert azért ez, habár még nem aranylakodalom, de nagyon szép idő. 27 éves volt, amikor beleszerettem, most pedig 72, de nekem ugyanolyan szép és kedves, mint azelőtt. Rengeteget köszönhetek neki” – kezdte hálása.

Ha őt nem ismerem meg, lehet, hogy már réges-régen csak kártyáznék. Az énekesi karrierembe ő egy olyan fajta változást hozott mind tartalmilag, mind pedig külsőleg, amit egyedül nem tudtam volna elérni. Szerintem az a fiatal közönség, aki már együtt ismert meg minket, talán nem is tudja, hogy én azelőtt önmagamban is Korda György voltam, mert már csak Korda György és Balázs Kláriként ismernek bennünket, de én ezt egy cseppet sem bánom. Számomra ő a Jóistennek egy olyan adománya, amit nem is tudom, hogyan köszönjek meg nap mint nap

– vallotta be.

A Korda házaspár élete minden percét együtt tölti, mégsem unnak rá egymásra soha (Fotó: Kunos Attila / Hot! magazin)

Korda György élete minden percét Balázs Klárival tölti

Az énekes szerint olyan mélyen összekapcsolódott az életük, hogy már szavak nélkül is megértik egymást, ami nem is csoda, hiszen a nap minden pillanatát együtt töltik évtizedek óta.

„Már olyan mélyen ismerjük egymást, hogy előfordul, ha egy társaságban válaszolok egy beszélgetésre, akkor felkiált, hogy ne lopd el a gondolatomat, épp abban a pillanatban akartam ugyanezeket a szavakat kimondani. Ennyit jelent ez az összefonódottság” – mesélte Korda Gyuri bácsi.

45 éve nemcsak a privát életben, hanem a színpadon is együtt vagyunk, a nap minden percében. Persze ennek lehetett volna olyan változata is, hogy megutáljuk egymást, de nálunk a fordítottja történt. Amikor még csak udvaroltam neki, 46 évvel ezelőtt, és egyik este el kellett válnunk egymástól, akkor azt mondta, hogy mennyire borzasztó, hogy el kell mennünk, de én azt mondtam neki: Klárika, én tudom, érzem, hogy mi még annyit leszünk együtt, hogy meg fogod unni. De hál’ Istennek nem ez történt

– idézte fel nevetve.