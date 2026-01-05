Hugh Grant: „Utálok már filmezni, de muszáj pénzt keresnem!”
Elképesztő dolgot árult el magáról a híres brit filmsztár. Hugh Grant nem kertel a saját életével kapcsolatban.
A brit filmsztár nem szereti viszontlátni magát a mozivásznon. Hugh Grant viszont imád apuka lenni, sőt, ezt tekinti élete legjobb szerepének!
Hugh Grant filmjei népszerűek, de a színész nem szereti őket
Lenézi a legtöbb filmjét, a saját játékát pedig „alig nézhetőnek” minősíti. A Sztárom a párom könyvesbolt-tulajdonosát „szánalmasnak” tartja, a Wonka című filmben alakított umpa-lumpát kifejezetten gyűlöli.
„A Hogyan írjunk szerelmet című mozi az egyetlen, amiben tetszem magamnak” – állította a korábban komoly betegséggel küzdő Grant a Mirrornak. „Minden mást utálok, amiben valaha játszottam. Ez azért tetszett, mert egy olyan férfiról szól, aki elveszett az életben, de újra felfedezi önmagát, és új feladatokat talál, amelyeket szeret.”
Napjainkban Hugh Grant minden hasonló ajánlatot visszautasít: túl öregnek érzi magát a romantikus vígjátékokhoz. Viszont az öt kiskorú csemetéje miatt dolgoznia kell.
Utálok már filmezni, de muszáj pénzt keresnem, túl sok a gyerekem!
– poénkodott a The Metrónak nyilatkozva. „Dolgoznom kell 65 évesen is, hogy eltarthassam őket.”
Hugh Grant számára a gyerekei jelentik a mindent
Korábban Grant csak a karrierjére koncentrált. Ám amint betöltötte az ötvenet, kínai barátnőjétől, Tinglan Hongtól világra jött az első lánya, Tabitha. Utána további négy gyerek, két fiú és két lány érkezett: a második szintén Hongtól, három gyerek pedig a jelenlegi párjától, Anna Ebersteintől.
Isteni érzés, hogy ennyi szeretet vesz körül
– mondta Grant a People-nek. „Hirtelen jobban szeretsz valakit, mint önmagadat. Nálam ez példátlan, mivel a srácaim tényleg szeretnek!”
Két hónappal a harmadik babájuk születése után Hugh és Anna összeházasodtak.
„Korábban kellett volna gyerekeket vállalnom” – áradozott Grant a Today Show-ban. „Nagyszerű feleségem van, akivel három kis csoda szülei lehetünk. Szerencsés pasas vagyok!” – idézte a színész szavait a hot! magazin.
Hugh Grant exe Liz Hurley, aki lebuktatta a színészt
Amikor 2018 márciusában Annával megszületett a lányuk, Blue, a jó hírt élő adásban kotyogta ki Grant korábbi hosszú távú partnere, Liz Hurley.
„Hugh Grantnek múlt hét óta öt gyereke van!” – szólta el magát a színésznő egy tévéshow-ban. „Az exem elbűvölő apa, a gyerekei megváltoztatták!”
